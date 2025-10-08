Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, firma el acuerdo del plan plurianual de financiación de universidades. GVA

La nueva financiación plurianual de las universidades públicas aumentará más allá de los mil millones de euros

Los rectores se muestran «satisfechos» por un acuerdo que dará «estabilidad« a las instituciones académicas

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:29

Los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana ya respiran tranquilos. La firma este miércoles del nuevo plan de financiación plurianual para el periodo 2026-2029 (prorrogable cuatro más) les garantiza un mínimo de 1.034,5 millones de euros aportados por la Generalitat Valenciana. A esta cantidad habrá que sumarle no solo la inflación, sino también el cumplimiento de otros objetivos como productividad.

Con este acuerdo, rubricados por los centros de enseñanza superior con la Generalitat Valenciana, las transferencias corrientes pasan de 876,8 millones a tener ya de inicio garantizados esos anteriormente citados 1.034,5 millones. Todos los rectores han expresado «satisfacción» por la «estabilidad» en la planificación económica de las instituciones académicas. Aunque ahora apuntan a la letra pequeña, a avanzar en las «necesidades singulares» de cada universidad.

Un «hito»

Paso a paso. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reivindicado que este acuerdo marca «un hito», después de años sin plan de financiación claro. El jefe del Consell ha indicado que este plan se estructura en «tres grandes ejes»: financiación estructural, financiación por necesidades singulares y financiación por objetivos.

Los presupuestos de la Generalitat para 2025 tiene comprometidos 1.054 millones de euros y que las cuentas de 2026 y de los tres años siguientes, hasta 2029, tendrán que incluir «obligatoriamente la financiación estructural básica, pero también variables como el efecto de la inflación». Todo ello, «cubierto por las arcas de la Generalitat». Así, en los presupuestos de 2026, la partida destinada a la financiación de las universidades públicas se incrementará hasta superar los 1.103 millones de euros.

Por parte de las universidades, la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha puesto en valor el consenso alcanzado tanto entre las distintas universidades como entre estas y la Generalitat que ha posibilitado este acuerdo -«es algo que nos permite alegrarnos muy profundamente»- y ha subrayado que el mismo proporciona una marco de «estabilidad y seguridad» a la hora de poder planificar «los próximos años». No obstante, ha pedido mirar al futuro y avanzar en las «necesidades singulares» de cada universidad porque, según ha sostenido, «la igualdad no es la uniformidad».

Desde la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Juan José Ruiz ha valorado que este acuerdo es una herramienta «fundamental» para la planificación de las universidades y permitirá «gastar mejor», aunque ha asegurado que todavía siguen existiendo «pequeñas diferencias» entre las distintas instituciones. También ha manifestado su deseo de que el mismo «no sea una vía para consolidar esos presupuestos, sino para que podamos converger en la medida de lo posible hacia una financiación de todas que sea más igualitaria».

