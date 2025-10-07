Alicante Gastronómica arrasa con 85.000 visitantes y convierte la provincia en la capital mundial del sabor Entre aromas, estrellas Michelin y solidaridad, la feria logra su mayor éxito en siete ediciones

Adrián Mazón Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 18:04 Comenta Compartir

Alicante se ha consagrado este fin de semana como el gran epicentro culinario del Mediterráneo. La séptima edición de Alicante Gastronómica ha cerrado sus puertas superando todas las expectativas y retos, arrasando con 85.000 visitantes, un récord histórico que consolida la cita como el evento más importante de España.

Durante cuatro intensos días, el recinto de IFA-Fira Alacant se ha transformado en un hervidero de aromas, sabores y mucho talento. El reto de la organización era el de superar los 75.000 visitantes del año anterior y lo han logrado con creces, llegando a un crecimiento del 13,3% respecto a la pasada edición y un impacto económico sin precedentes en la feria.

Según detallan desde Alicante Gastronómica, el dato de visitantes -procedentes de diferentes regiones españolas atraídos por la oferta de actividades y la presencia de figuras relevantes- se ha reflejado en un incremento en el consumo en los diferentes stands, que ha crecido en un 2,9% respecto a 2024.

Un Alicante Gastronómica de récord

La edición de Alicante Gastronómica 2025 ha reunido a 260 expositores, 130 chefs galardonados con estrellas Michelin y soles Repsol, y más de 450 actividades abiertas al público. Entre showcookings, talleres, ponencias y degustaciones, la feria ha sido un gran escaparate del talento local y de la fuerza de la gastronomía como motor económico y cultural.

Ampliar Concurso de tortillas de Alicante Gastronómica. AG

«El éxito de esta edición no solo es por la positiva respuesta del gran público, sino porque ha cumplido los objetivos de acercar la gastronomía en todas sus facetas con el gran público, promocionar la cultura mediterránea, nuestros productos, nuestros profesionales y nuestro recetario tradicional», ha asegurado Gema Amor, presidenta de Alicante Gastronómica.

Amor ha destacado también la colaboración entre instituciones y sector privado como clave del éxito. «Cuando la Diputación, la Generalitat y la Cámara de Comercio se unen al tejido empresarial, demostramos que Alicante puede hacer cosas muy grandes», ha afirmado.

Un escaparate internacional y solidario

El evento ha tenido también una marcada proyección internacional, con Bolivia como país invitado, que durante los días de feria ha presentado sus 'vinos de altura' y una selección de superalimentos como la quinoa. Además, han participado cocineros y pasteleros de Francia, Italia, China y Portugal, junto a finalistas de seis países latinoamericanos que compitieron en el Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca.

Ampliar Homenaje a Bolivia en Alicante Gastronómica. AG

La feria también ha tenido una dimensión social inédita. Asociaciones como APSA, Fundación Adiem, Asindown, Fundación San Rafael y Doble Amor han colaborado en distintas actividades para favorecer la inclusión laboral y la visibilidad de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Alicante Gastronómica ha abordado, además, temas como el trastorno del espectro autista (TEA) o la importancia del voluntariado en emergencias como la dana de Valencia. Y no solo eso, sino que durante los cuatro días de feria, más de 2.500 estudiantes de formación profesional y 2.000 escolares han pasado por los talleres y demostraciones, asegurando el relevo generacional de la hostelería alicantina.

Temas

Restaurantes

Michelin

Repsol

Bolivia