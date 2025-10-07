Alicante Gastronómica 2025: un fin de fiesta repleto de homenajes La feria clausura su séptima edición reconociendo a grandes figuras de la cocina y la hostelería

Alicante Gastronómica ha bajado el telón con un fin de fiesta marcado por la emoción, el reconocimiento y el orgullo por el talento alicantino. El certamen ha rendido homenaje a tres figuras esenciales del panorama culinario.

Entre ellas, Juan Moll, maestro de sala de prestigio internacional; el restaurante L'Escaleta, que celebra 45 años de excelencia en Cocentaina; y la panadera Dolores Hurtado, alma del obrador tradicional Forn Pa Porrut de Crevillente. Además, Canal Cocina ha recibido el Premio a la Divulgación de la Gastronomía por su compromiso con la cultura culinaria.

El acto de clausura, celebrado en IFA-Fira Alacant, ha reunido a referentes del sector como Susi Díaz, Paco Torreblanca y Rafael García Santos, junto al presidente de la Diputación, Toni Pérez, quien ha destacado «la gastronomía como legado, tradición y motor de futuro».

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha celebrado que esta edición ha supuesto «la consolidación definitiva» del proyecto, gracias al apoyo institucional y empresarial, y a su creciente proyección internacional, con Bolivia como país invitado.

El momento más emotivo ha llegado con el homenaje a Dolores Hurtado, ejemplo de oficio y tradición. Su horno, Forn Pa Porrut, ha mantenido viva la esencia del pan artesano y la repostería de siempre, combinando respeto por la materia prima con innovación.

También ha sido ovacionado Juan Moll, quien, tras décadas junto al chef Joël Robuchon, se definió con orgullo: «Soy Juan, y soy camarero». Su frase ha resumido el espíritu de una jornada dedicada al esfuerzo y la pasión por el servicio.

Por su parte, el restaurante L'Escaleta, con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, ha sido presentado por Torreblanca como «un proyecto familiar que ha elevado la gastronomía alicantina al máximo nivel».

Con estos reconocimientos, Alicante Gastronómica 2025 se despide reafirmando su esencia: una feria que celebra el talento, la tradición y el futuro de la gastronomía de la provincia. Eso sí, a la espera del recuento final y conocer si se ha logrado el reto de superar los 75.000 visitantes durante los cuatro días de celebración.

