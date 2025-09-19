Alicante Gastronómica busca la mejor tortilla de patatas de España: estos son los finalistas del concurso El campeonato contará con cocineros procedentes de Galicia, Burgos, La Rioja, País Vasco y León, entre otras comunidades | Habrá un segundo certamen internacional

Alicante Gastronómica se prepara para acoger la cuarta edición del Congreso de Tortilla de Patatas, que contará con los ya asentados campeonato nacional e internacional. Cocineros de distintas provincias de España se darán cita entre el 5 y 6 de octubre en IFA-Fira Alacant.

Así, la la decimotercera edición del Campeonato de España de tortilla de patatas arrancará a las 10.30 horas del domingo 5 de octubre. Los cocineros tendrán una hora para preparar en directo sus propuestas. Una veintena de restaurantes lucharán por hacerse con el trofeo Tescoma y lucir el título.

En esta edición solo participa el restaurante alicantino Nou Pinet con la experta en tortilla de patata, Dana Rotaru. El resto de finalistas provienen de otras comunidades autónomas como Galicia, Burgos, La Rioja, País Vasco y León.

Finalistas del Campeonato de España Alberto García Ponte. Mesón O Pote. Betanzos.

Pedro José Román. Cañadío. Santander

Celia Clara Correia. La Teulada Cafetería. Elche

Pedro Miño. Adega Lastras. Betanzos.

Alejando Oliveira. La Falda de Chamberí. Madrid

Egoitz López. Tortillería 5 Estrellas. Basauri

Javier Izquierdo. Mesón El Viso. Gumiel de Mercado

Carlos Olabuenaga. Tizona. Logroño

Ricardo Martín. Monalisa gastrobar. Aranda de Duero

Dana Rotaru. Nou Pinet. Alicante

Samuel Curbeira. Ankha. Ferrol

Raúl Rubio. Txiki Bar y Tortillería. Vitora-Gasteiz

Pelayo Llavona. La Martinuca. Madrid

Esteban Rey. Zahara. Ferrol

Adrián Cuevas. H. Cortijo Santa Cruz. Villanueva de la Serena

Andoni Ibarguren. Txintxirri. Bilbao

Alvaro Caperuchipi. Diluvio. Santander

Alejandro Díaz. Continental. Miranda de Ebro

Goizane Bilbao. El Atrio. Getxo

Alberto Villegas. San Remo. Palencia

El jurado valorará las tortillas del Campeonato y emitirá su veredicto a las 13.30 horas del 5 de octubre. Sus miembros son José Gómez 'Joselito', Paco Torreblanca, Kiko Moya (L'Escaleta), Carme Ruscalleda (Moments Mandarin Oriental), Fran Martínez (Maralba), y Quique Dacosta (Quique Dacosta), además de dos Campeones de España de Tortilla: José Manuel Crespo de El Manjar y Senén González (Sagartoki y La Cocina de Senén), y las periodistas Pepa Fernández y Paz Álvarez.

Asimismo, la segunda cita será el lunes 6 de octubre con el tercer Campeonato Internacional de tortilla de patatas con…, en el que cocineros de distintas comunidades autónomas lucharán por llevarse el galardón.

