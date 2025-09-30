Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Tromba marina, vista desde el litoral de Dénia. Tino Calvo

Espectacular manga marina en el interior del Mediterráneo visible desde Alicante

Los restos del huracán 'Gabrielle' se desplazan hacia las Islas Baleares tras dos días de alertas meteorológicas en la provincia

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:43

Los restos del huracán 'Gabrielle' se desplazan de la provincia de Alicante en dirección a las Islas Baleares después de dos días de alertas meteorológicas por fuertes lluvias. El grueso de la tormenta se traslada hacia el Mediterráneo, no sin antes dejar algunas imágenes espectaculares, como esta manga marina en Dénia.

También denominada tuba, nube embudo o tromba marina, era visible este mediodía en las cercanías de la bocana del puerto de Dénia. Esta tromba marina, que ha sorprendido a los vecinos, contiene un intenso vórtice o torbellino y vapor de agua condensado, que exhibe una forma de cono o tubo y gira de forma rápida, colgando de una nube de tipo convectivo pero no llega a tocar el suelo.

Las fuertes lluvias y tormentas siguen siendo intensas a lo largo de la jornada de este martes. Por la tarde, crecerán nubes de evolución que también dejarán tormentas en otros puntos del este peninsular, como los Pirineos y sistemas penibéticos. En cuanto a las temperaturas, estarán en ascenso.

Para el miércoles, predominará un tiempo más estable, aunque todavía ese día y hasta el viernes se podrán registrar tormentas en puntos del área mediterránea, si bien serán más dispersas y de menor intensidad que en días previos. Además, este día todavía hay posibilidad de chubascos en el área mediterránea del este y sur de la Península y en Ibiza y Formentera y no se descarta que algún chubasco sea fuerte.

