«Si no somos críticas entre nosotras, ¿con quién lo vamos a ser?»

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:43 Comenta Compartir

Compartir oficio y pasión literaria no es algo habitual, pero Megan Maxwell y Sandra Miró lo viven como un regalo. La autora superventas lanza 'Nuestro largo adiós', mientras su hija se estrena con 'Solo déjate llevar'. Dos propuestas con protagonistas fuertes, sentimientos intensos y un mensaje común, que presentarán este viernes 19 de septiembre en las veladas literarias de Maestral en Alicante.

Ambas lanzáis novelas muy diferentes pero unidas por la emoción. ¿De dónde nace la chispa que dio vida a 'Nuestro largo adiós' y 'Solo déjate llevar'?

Megan Maxwell: Nace en las ganas de querer contar esa historia para disfrutarla y que la gente al leerla la disfrute.

Sandra Miró: Creo que nace de las ganas de dejar volar la imaginación e intentar que la gente disfrute y se evada de todo mientras nos está leyendo.

No es habitual ver a madre e hija triunfar en el mismo oficio. ¿Cómo vivís esa experiencia de compartir oficio y pasión literaria?

M: Pues yo creo que ambas la vivimos bien. Para mí como madre es un orgullo ver que mi hija disfruta de la misma pasión que disfruto yo.

S: Se agradece poder vivir esta experiencia junto a alguien, y más aún si es con mi madre. Siempre hemos tenido muy buena relación. Poder viajar juntas, ir a las presentaciones y firmas acompañadas por una persona de tanta confianza…

¿Alguna vez os habéis dado consejos de escritura… o incluso críticas duras entre vosotras?

M: Por supuesto que sí. Y quizá, somos las críticas más duras entre nosotras, porque a veces nos decimos, lo que no gusta escuchar.

S: Totalmente. Si no podemos ser críticas y sinceras entre nosotras, ¿con quién lo vamos a ser? Siempre nos damos consejos y compartimos opiniones. No dejamos de ser dos personas distintas con opiniones diferentes.

¿Recordáis el momento exacto en el que supisteis: 'esta historia merece ser contada'?

M: No. En mi caso son tantas historias y tantos momentos que es imposible recordar.

S: No puedo darte un momento en concreto. Para mí, crear una historia no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es un proceso lento en el que voy aprendiendo y descubriendo a medida que la trama avanza y los personajes van adquiriendo una personalidad.

Megan, en tu nueva novela exploras la fuerza de los sentimientos en las despedidas; mientras Sandra, invitas al lector a rendirse al deseo y la pasión. ¿Qué tienen en común vuestros protagonistas, pese a vivir historias tan distintas?

M: Desde mi punto de vista quizá lo que tienen en común es la fuerza y la positividad que las mujeres tienen en ambas novelas.

S: Yo creo que lo que tienen en común, a parte de lo que ha dicho mi madre, son las ganas de los personajes de seguir adelante. Salga bien o salga mal, pero continuar e intentarlo.

¿Hasta qué punto os inspiráis en experiencias personales, propias o ajenas, para construir personajes tan reales y cercanos?

M: Reconozco que mi propia vida me inspira en muchas ocasiones para crear esos personajes o situaciones en mis novelas. Y luego, tengo amigos y conocidos que a veces hacen cosas que me divierten y les digo ¡Esto sale en mi próxima novela! A ellos les encanta y les hace sonreír.

S: Siempre digo que todo es inspiración. Anécdotas que me cuentan mis amigxs, una escena de una serie, un paseo con cualquiera de mis perros, el videoclip de una canción…

¿Qué frase, escena o diálogo de vuestro último libro sentís que os define como autoras?

M: En mi caso, y sin duda, «Vive el presente».

S: Yo quizá diría el mensaje en sí de la novela. El hecho de que en muchas ocasiones lo único que necesitamos es atrevernos a salir de nuestra zona de confort y dejarnos llevar.

Tenéis comunidades de lectoras muy fieles. ¿Cómo percibís la conexión que se genera con ellas a través de estas historias?

M: Es una positividad y una energía muy bonita la que siento de mis guerreras y guerreros. Ellas y ellos, como siempre digo, son el 50% de mi éxito como escritora y siempre les estaré muy agradecida por ello.

S: Es una conexión muy bonita y diferente. No solo porque lean mis historias y las disfruten, sino por las experiencias personales y lecciones de vida que comparten conmigo cuando nos vemos en las presentaciones y firmas, o por mensajes privados en las redes sociales. Es increíble. Eternamente agradecida.

Temas

Novela