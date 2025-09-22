Las cinco noticias más destacadas de Alicante este lunes 22 de septiembre TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia de Alicante este lunes 22 de septiembre.

1 Vuelven los tiempos de la compra de pisos sobre plano: venden una promoción entera de 82 viviendas en Sant Joan antes de acabarla

Antes del 'crack' de la burbuja inmobiliaria de 2008 era práctica habitual comprar las viviendas sobre plano, es decir, ni cuando se había puesto un ladrillo. Con el dinero de las reservas, las promotoras pedían el crédito al banco y ahí empezaban a construir. No solo eso, sino que los especuladores, incluso, revendían las reservas con una jugosa plusvalía. En esos años, hasta había personas que vivían del 'pase', como se le llamaba. Lee la noticia aquí.

2 Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair ha decidido recuperar una de sus antiguas conexiones a Europa Central. Se trata de la conexión entre Alicante y Bratislava, capital de Eslovaquia y una ruta que anunció hace menos de un mes Wizz Air. Lee la noticia aquí.

3 Indignación entre decenas de aficionados franjiverdes tras ser multados durante el Elche-Oviedo

El encuentro entre el Elche CF y el Real Oviedo en el estadio Martínez Valero dejó, además de fútbol, un fuerte malestar entre una parte de la afición franjiverde. Decenas de coches fueron multados por estacionar de forma indebida en los alrededores del estadio, lo que ha generado indignación entre numerosos aficionados que regresaron del partido con la sanción en el parabrisas. Exactamente en el descampado ubicado entre las calles Altet y Francisco Soler, cerca del Multiaventura. Lee la noticia aquí.

4 Un botellón continuo frente a un colegio de Alicante

El fenómeno del botellón se ha reducido significamente en Alicante desde hace años, aunque todavía hay algunos 'puntos negros' en la ciudad que aparecen esporádicamente. Normalmente, se trata de parques o jardines, donde se reúnen grupos a consumir bebidas alcohólicas. Más allá de los resultados para la salud de los participantes, estos suelen dejar un rastro en forma de latas, botellas y suciedad en general. Además, está el mal ejemplo. Lee la noticia completa aquí.

5 ERompe de una pedrada el cristal de una cafetería de Elche y se lleva 2.100 euros de la caja registradora

La Policía Nacional ha conseguido identificar al presunto autor de los hechos tras hallar pruebas en el lugar del crimen. El cuerpo de seguridad también ha arrestado a otro hombre por colarse en una nave empresarial ilicitana y robar en las oficinas. Lee la noticia aquí.

Extra Lista de municipios de Alicante en alerta amarilla por lluvia, tormentas y granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio radical en las próximas horas en la provincia de Alicante. Ante un posible episodio de lluvias y tormentas, que podrían dejar granizo, activará a partir de la medianoche de este lunes el aviso amarillo. Lista de municipios.

