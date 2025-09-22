Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Restos de botellón encontrados este mismo lunes por los padres y madres del colegio. TA

Un botellón continuo frente a un colegio de Alicante

El AMPA del Sagrados Corazones se queja de la suciedad y restos de alcohol que se encuentran sus hijos cada día a la salida de las clases

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:07

El fenómeno del botellón se ha reducido significamente en Alicante desde hace años, aunque todavía hay algunos 'puntos negros' en la ciudad que aparecen esporádicamente. Normalmente, se trata de parques o jardines, donde se reúnen grupos a consumir bebidas alcohólicas. Más allá de los resultados para la salud de los participantes, estos suelen dejar un rastro en forma de latas, botellas y suciedad en general. Además, está el mal ejemplo.

Sobre todo, cuando ocurre delante de un colegio. Es el desgraciado panorama que se encuentran los progenitores de los alumnos del colegio concertado Sagrados Corazones, en el Camino Cruz de Piedra, al final del Barrio Obrero. El parque que da justo al portón principal del centro escolar por donde salen los alumnos se encuentra sucio de manera continua por los restos de los botellones, se quejan.

Imagen principal - Un botellón continuo frente a un colegio de Alicante
Imagen secundaria 1 - Un botellón continuo frente a un colegio de Alicante
Imagen secundaria 2 - Un botellón continuo frente a un colegio de Alicante

Esta suciedad les impide permanecer allí, mucho menos utilizarlo para su esparcimiento, ante el peligro por cortes o accidentes.

El presidente del AMPA Sagrados Corazones, Iván Pérez, asegura que la situación «va a peor» desde hace un año. Denuncia «el estado en el que se encuentra el parque por donde pasan niños, desde los 3 a los 17 años, y es lamentable».

Los policías locales que controlan el tráfico en las horas de entrada y salida al colegio han tomado fotografías y dado parte de esta situación, aseguran desde la asociación, que está a la espera de que el Ayuntamiento tome medidas. Con esta denuncia pública quieren poner fin a una situación que se ha prolongado los últimos meses y que continúa a día de hoy.

