Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ubicación del solar donde ocurrieron los hechos. X: @Vicenchaciki

Indignación entre decenas de aficionados franjiverdes tras ser multados durante el Elche-Oviedo

Los vehículos estaban estacionados en los aledaños del Martinez Valero

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:22

El encuentro entre el Elche CF y el Real Oviedo en el estadio Martínez Valero dejó, además de fútbol, un fuerte malestar entre una parte de la afición franjiverde. Decenas de coches fueron multados por estacionar de forma indebida en los alrededores del estadio, lo que ha generado indignación entre numerosos aficionados que regresaron del partido con la sanción en el parabrisas. Exactamente en el descampado ubicado entre las calles Altet y Francisco Soler, cerca del Multiaventura.

La Policía Local de Elche había advertido en los días previos sobre la importancia de respetar las normas de circulación y estacionamiento en la zona del Martínez Valero. A través de sus canales oficiales, el cuerpo policial recordó que en los dos últimos partidos ya se habían interpuesto más de un centenar de denuncias por infracciones «sangrantes», que ponían en riesgo la seguridad vial y generaban molestias a los vecinos de la zona.

En su comunicado, la Policía recomendaba acudir al estadio a pie o en transporte público y, en caso de desplazarse en vehículo propio, informarse de los accesos y estacionamientos habilitados para evitar sanciones. Además, recordaron que el dispositivo especial de tráfico busca garantizar tanto la seguridad de los asistentes como la convivencia con los residentes de los barrios colindantes.

Pese a estas advertencias, muchos seguidores no se enteraron y optaron por dejar sus vehículos en este solar cercano al estadio, lo que derivó en un gran número de denuncias. Una situación que, según fuentes policiales, se repetirá mientras no se respeten las normas básicas de estacionamiento en jornadas de alta afluencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre que viajaba con dos menores en un accidente múltiple en Benissa
  2. 2 El secreto de la puerta azul más famosa de España: un yerno carpintero, unas maderas y capas de pintura
  3. 3 Semana trágica en las carreteras de Alicante: muere un tercer motorista en el barrio de Carolinas
  4. 4 Viajar gratis en el Tram de Alicante: descubre cuándo podrás moverte sin pagar
  5. 5 Un terremoto de 2,1 de magnitud sacude la costa sureste de Santa Pola: «Ha temblado todo»
  6. 6 La Aemet avisa de chubascos en Alicante mientras la alerta amarilla roza el norte de la provincia
  7. 7 Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  8. 8 Retuerta pone a Torrecilla al límite en el Hércules CF con tres derrotas en cuatro partidos (2-1)
  9. 9 Piden eliminar el carril bici de la Explanada de Alicante por «poner en riesgo» a peatones y turistas: «Estáis en peligro»
  10. 10 La Aemet volverá a activar la alerta amarilla en Alicante por lluvias y tormentas a partir de la medianoche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Indignación entre decenas de aficionados franjiverdes tras ser multados durante el Elche-Oviedo

Indignación entre decenas de aficionados franjiverdes tras ser multados durante el Elche-Oviedo