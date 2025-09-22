Indignación entre decenas de aficionados franjiverdes tras ser multados durante el Elche-Oviedo

Ismael Martinez Elche Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

El encuentro entre el Elche CF y el Real Oviedo en el estadio Martínez Valero dejó, además de fútbol, un fuerte malestar entre una parte de la afición franjiverde. Decenas de coches fueron multados por estacionar de forma indebida en los alrededores del estadio, lo que ha generado indignación entre numerosos aficionados que regresaron del partido con la sanción en el parabrisas. Exactamente en el descampado ubicado entre las calles Altet y Francisco Soler, cerca del Multiaventura.

La Policía Local de Elche había advertido en los días previos sobre la importancia de respetar las normas de circulación y estacionamiento en la zona del Martínez Valero. A través de sus canales oficiales, el cuerpo policial recordó que en los dos últimos partidos ya se habían interpuesto más de un centenar de denuncias por infracciones «sangrantes», que ponían en riesgo la seguridad vial y generaban molestias a los vecinos de la zona.

En su comunicado, la Policía recomendaba acudir al estadio a pie o en transporte público y, en caso de desplazarse en vehículo propio, informarse de los accesos y estacionamientos habilitados para evitar sanciones. Además, recordaron que el dispositivo especial de tráfico busca garantizar tanto la seguridad de los asistentes como la convivencia con los residentes de los barrios colindantes.

Pese a estas advertencias, muchos seguidores no se enteraron y optaron por dejar sus vehículos en este solar cercano al estadio, lo que derivó en un gran número de denuncias. Una situación que, según fuentes policiales, se repetirá mientras no se respeten las normas básicas de estacionamiento en jornadas de alta afluencia.