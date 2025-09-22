Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Agentes durante una inspección ocular en uno de los locales donde se produjeron los robos. P.N.

Rompe de una pedrada el cristal de una cafetería de Elche y se lleva 2.100 euros de la caja registradora

La Policía Nacional ha conseguido identificar al presunto autor de los hechos tras hallar pruebas en el lugar del crimen | El cuerpo de seguridad también ha arrestado a otro hombre por colarse en una nave empresarial ilicitana y robar en las oficinas

Ismael Martinez

Elche

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:38

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 49 años como presuntos responsables de los delitos de robos con fuerza cometidos en dos establecimientos de la ciudad ilicitana. La rápida actuación y la coordinación entre la Policía Científica y la Policía Judicial de la Comisaría de Elche han permitido identificar a los sospechosos gracias a las pruebas halladas en los lugares de los hechos.

El primero de los sucesos ha tenido lugar en una cafetería ubicada en el centro de Elche, donde el autor reventó el cristal de la puerta con una piedra para acceder al local y hacerse con un botín de 2.100 euros. En su huida, dejó pruebas que han resultado ser clave para su identificación, señalan fuentes policiales.

Tras el análisis técnico, los agentes determinaron que se trataba de un varón de 49 años, que finalmente fue detenido en la penitenciaría donde ya cumplía condena por otros hechos.

Las pesquisas técnicas permitieron relacionar a los sospechosos con los hechos cometidos en Elche. P.N.

El segundo robo se produjo en la nave de una empresa ilicitana. El autor saltó la valla del recinto, forzó una furgoneta y posteriormente accedió a las oficinas utilizando una pata de cabra, con la que consiguió llevarse 700 euros. De nuevo, las pruebas localizadas en la inspección ocular permitieron identificar al responsable, también de 49 años, que fue arrestado tras las pesquisas de la Policía Judicial.

Gracias a la labor conjunta de la Policía Científica y la Policía Judicial de la Comisaría de Elche, se consiguió el completo esclarecimiento de ambos robos, reforzando así la eficacia en la investigación de delitos.

