Vuelven los tiempos de la compra de pisos sobre plano: venden una promoción entera de 82 viviendas en Sant Joan antes de acabarla El residencial se ha construido con todos los inmuebles ya adquiridos

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:21 Comenta Compartir

Antes del 'crack' de la burbuja inmobiliaria de 2008 era práctica habitual comprar las viviendas sobre plano, es decir, ni cuando se había puesto un ladrillo. Con el dinero de las reservas, las promotoras pedían el crédito al banco y ahí empezaban a construir. No solo eso, sino que los especuladores, incluso, revendían las reservas con una jugosa plusvalía. En esos años, hasta había personas que vivían del 'pase', como se le llamaba.

Lo que se decía que no ocurriría de nuevo está volviendo a suceder, 17 años después. La falta de viviendas nuevas hace que cada promoción que sale al mercado sea una oportunidad magnífica que no hay que dejar pasar. Los compradores no se esperan ni a ver los inmuebles y retornan los tiempos de los planos, reservas y demás.

Y más si se trata de una de las zonas de moda alrededor de la capital, como es Nou Nazareth de Sant Joan, la nueva zona residencial entre el Hospital Universitario y el PAU 5 de Alicante. Esto ha ocurrido en la última promoción: Alhora, de Aedas Home, con el 100% de las viviendas vendidas incluso antes de finalizarla.

Alhora acoge 82 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. El perfil de comprador es, sobre todo, a clientes nacionales de mediana edad -de reposición- y que han adquirido una primera residencia.

«La demanda ha valorado mucho su diseño, con una arquitectura moderna, elegante e innovadora; pero también la funcionalidad en la distribución de las viviendas, que cuentan con espacios polivalentes y una amplia variedad de superficies. La promoción Alhora ha sido diseñada como un edificio con personalidad propia con franjas horizontales que la dotan de carácter y potencian las vistas», especifica Aurelio Perea, gerente de Promociones de Aedas Homes en Alicante y responsable de Alhora.

«La entrega de Alhora supone la culminación del proyecto de AEDAS Homes en Nou Nazareth después de las entregas de Amaire (104 viviendas), Amaire Villas I (24), Amaire Villas II (10), Amaire Villas III (29), Fioresta (51), Alhora (82) y un proyecto Build To Rent (132) para Azora. En total, más de 400 viviendas desarrolladas», aseguran desde la promotora.

El gerente recuerda cómo Aedas Homes fue la primera promotora en poner grúas en Nou Nazareth y remarca el papel que ha desempeñado la compañía en la creación de un barrio que «ha supuesto un gran impulso social, residencial y económico para San Juan de Alicante».

Ubicación estratégica

A las cualidades de las viviendas de Alhora se ha unido la atracción de Nou Nazareth, el nuevo barrio en Sant Joan ya consolidado y con una ubicación estratégica que combina la tranquilidad de un entorno residencial con la comodidad de vivir a un paso de todos los servicios. «A todo ello hay que suma la cercanía a las playas de Muchavista y San Juan, el hospital, la universidad, colegios, centros comerciales y zonas deportivas», señala el gerente.

Aurelio Perea destaca también la proximidad de Alhora con el centro de Alicante, el aeropuerto y la estación del AVE, unos puntos neurálgicos con los que la promoción está perfectamente conectada tanto por las existentes conexiones por carretera como las ya anunciadas para la llegada en poco tiempo de la línea de Tram. «Alhora era la última oportunidad de adquirir una vivienda de Aedas Homes en Nou Nazareth», concluye.