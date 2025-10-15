Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 15 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Uno de los dos mastines hallados de madrugada en las calles de Petrer.

Todo Alicante Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:57 | Actualizado 22:07h. Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este miércoles, 15 de octubre.

1 Vía libre para la Ciudad Deportiva del Hércules: no hará falta recalificar el suelo

El Hércules de Enrique Ortiz se ha manifestado este miércoles por primera vez sobre la construcción de su Ciudad Deportiva en las inmediaciones del Club Atlético Montemar en la Playa de San Juan, noticia adelantada por sorpresa por el alcalde Luis Barcala en el debate sobre el estado de la ciudad de este lunes 13. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 La isla de Tabarca tendrá hotel para los próximos 15 años

La isla de Tabarca es una de las joyas medioambientales del Mediterráneo, con unas praderas de posidonia oceánica únicas que la convierten en un enclave privilegiado. Para quien venga con unos días a Alicante, es parada obligatoria, sobre todo en verano, hacer una excursión, ver sus murallas, su iglesia, bañarse en sus calas y playas, tomarse un tradicional caldero y, a la tarde, volverse a la península en las tabarqueras. Pero también hay un plan alternativo: disfrutar sin aglomeraciones de las plácidas noches de verano en esta ubicación. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 El sector turístico de Alicante hace un llamamiento a la paz entre Ryanair y Aena: «Nos jugamos todos mucho»

Ryanair y Aena continúan enfrascados en su guerra por las tasas aeroportuarias. La aerolínea irlandesa ha cargado duramente durante los últimos meses contra la gestora aeroportuaria de los diferentes aeródromos españoles, entre ellos el de Alicante-Elche, por la subida «de más del 6%» de estas tasas, consideradas por Ryanair como «excesivas». Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos

Lo que parecía un simple acto de ayuda a una persona ebria en plena calle ha acabado con la detención, por sorpresa, de dos fugitivos hallados en un municipio de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Suprimen los trenes entre Alicante y Crevillent por obras en las vías este fin de semana

El servicio ferroviario que conecta Alicante y Crevillent no estará activo este fin de semana -18 y 19 de octubre- debido a obras de renovación en las vías. Así lo ha comunicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Clica aquí para leer la noticia completa.

EXTRA Dos perros gigantes sueltos aparecen al borde de la autovía de un municipio de Alicante

Dos perros de «enormes dimensiones», identificados como mastines españoles, han sido avistados caminando desorientados al borde de una autovía en un municipio de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

