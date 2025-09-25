Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea
Cercanías en el apeadero de San Gabriel, en Alicante. Shootori

Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea

Renfe programa transporte alternativo entre la estación terminal y Torrellano

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:51

El Ministerio de Transportes y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) efectuarán obras de renovación de la línea ferroviaria en el tramo entre San Gabriel, en término municipal de Alicante, y Torrellano, en Elche. Estos trabajos interrumpirán la circulación de los trenes de Cercanías de la línea C1 y también afectarán a los servicios de Media Distancia.

Estas obras se ejecutarán este fin de semana y el siguiente, es decir 27-28 de septiembre y 4-5 de octubre. Por este motivo, Renfe ha establecido un Plan de Transporte Alternativo por carretera entre Alicante y Torrellano en ambos sentidos.

La compañía ha programado 340 servicios de autobús para los fines de semana del 27-28 de septiembre y del 4-5 de octubre, 170 cada fin de semana, por lo que se pondrán a disposición de los viajeros 18.700 plazas para los dos fines de semana.

En cuanto a los servicios de Larga Distancia, los días 27 y 28 de septiembre y 4 y 5 de octubre, no circulará el servicio Intercity València-Cartagena.

Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y de la cartelería en estaciones.

