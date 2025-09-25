Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea Renfe programa transporte alternativo entre la estación terminal y Torrellano

El Ministerio de Transportes y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) efectuarán obras de renovación de la línea ferroviaria en el tramo entre San Gabriel, en término municipal de Alicante, y Torrellano, en Elche. Estos trabajos interrumpirán la circulación de los trenes de Cercanías de la línea C1 y también afectarán a los servicios de Media Distancia.

Estas obras se ejecutarán este fin de semana y el siguiente, es decir 27-28 de septiembre y 4-5 de octubre. Por este motivo, Renfe ha establecido un Plan de Transporte Alternativo por carretera entre Alicante y Torrellano en ambos sentidos.

La compañía ha programado 340 servicios de autobús para los fines de semana del 27-28 de septiembre y del 4-5 de octubre, 170 cada fin de semana, por lo que se pondrán a disposición de los viajeros 18.700 plazas para los dos fines de semana.

En cuanto a los servicios de Larga Distancia, los días 27 y 28 de septiembre y 4 y 5 de octubre, no circulará el servicio Intercity València-Cartagena.

Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y de la cartelería en estaciones.

