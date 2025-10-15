Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tren de Cercanías en la parada de San Gabriel, en imagen de archivo. Shootori

Suprimen los trenes entre Alicante y Crevillente por obras en las vías este fin de semana

Renfe ofrecerá servicio en autobús mientras duren los trabajos de renovación de Adif

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:46

Comenta

El servicio ferroviario que conecta Alicante y Crevillente no estará activo este fin de semana -18 y 19 de octubre- debido a obras de renovación en las vías. Así lo ha comunicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Para paliar los efectos del corte, Renfe ofrecerá a los viajeros servicio en autobús mientras duren los trabajos de renovación, que ejecuta la empresa pública española dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El Plan de Transporte Alternativo por carretera garantizará la movilidad de los viajeros de los trenes de Cercanías de la Línea C1 y para los servicios de Media Distancia que realizarán el trayecto en autobús entre ambas localidades durante el sábado 18 y el domingo 19 de octubre.

La compañía ha programado 170 servicios de autobús para el fin de semana, con una oferta de 8.500 plazas, 4.250 cada día. Cada servicio de tren se prestará con una media de tres autobuses de 50 plazas cada uno. Para los horarios más demandados, la compañía ha previsto la circulación de hasta seis autobuses por servicio.

Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y de la cartelería en estaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía de madrugada en El Campello
  2. 2 El llanto desconsolado de una mujer de madrugada despierta a los vecinos de un barrio de Alicante y obliga a actuar a la Policía Local
  3. 3 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 Ryanair anuncia diez nuevas rutas desde el aeropuerto de Alicante-Elche para la temporada baja
  5. 5 Alicante limita los horarios del Casco Antiguo para pubs, terrazas y discotecas
  6. 6 Alicante estrenará una nueva plaza polivalente en el supereje deportivo de la Vía Parque
  7. 7 Vuelos baratos desde Alicante para visitar los mercadillos navideños más mágicos de Europa
  8. 8 Fingió ser psicólogo para violar a su compañera de piso en Alicante: la Fiscalía pide 10 años de cárcel
  9. 9 Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle de un municipio de Alicante y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos
  10. 10 Lo pillan tirando escombros en un paraje de Alicante y ahora se enfrenta a la multa más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Suprimen los trenes entre Alicante y Crevillente por obras en las vías este fin de semana

Suprimen los trenes entre Alicante y Crevillente por obras en las vías este fin de semana