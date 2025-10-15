Suprimen los trenes entre Alicante y Crevillente por obras en las vías este fin de semana Renfe ofrecerá servicio en autobús mientras duren los trabajos de renovación de Adif

Alejandro Hernández Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:46

El servicio ferroviario que conecta Alicante y Crevillente no estará activo este fin de semana -18 y 19 de octubre- debido a obras de renovación en las vías. Así lo ha comunicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Para paliar los efectos del corte, Renfe ofrecerá a los viajeros servicio en autobús mientras duren los trabajos de renovación, que ejecuta la empresa pública española dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El Plan de Transporte Alternativo por carretera garantizará la movilidad de los viajeros de los trenes de Cercanías de la Línea C1 y para los servicios de Media Distancia que realizarán el trayecto en autobús entre ambas localidades durante el sábado 18 y el domingo 19 de octubre.

La compañía ha programado 170 servicios de autobús para el fin de semana, con una oferta de 8.500 plazas, 4.250 cada día. Cada servicio de tren se prestará con una media de tres autobuses de 50 plazas cada uno. Para los horarios más demandados, la compañía ha previsto la circulación de hasta seis autobuses por servicio.

Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y de la cartelería en estaciones.