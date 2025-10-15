La isla de Tabarca tendrá hotel para los próximos 15 años El establecimiento, hasta ahora de tres estrellas, está ubicado en un edificio del siglo XVIII y cuenta con 15 habitaciones

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:35

La isla de Tabarca es una de las joyas medioambientales del Mediterráneo, con unas praderas de posidonea oceánica únicas que la convierten en un enclave privilegiado. Para quien venga con unos días a Alicante, es parada obligatoria, sobre todo en verano, hacer una excursión, ver sus murallas, su iglesia, bañarse en sus calas y playas, tomarse un tradicional caldero y, a la tarde, volverse a la península en las tabarqueras. Pero también hay un plan alternativo: disfrutar sin aglomeraciones de las plácidas noches de verano en esta ubicación.

Tabarca cuenta con algunos alojamientos entres sus casas, no en vano es la isla habitada más pequeña de la Comunitat Valenciana. Pero en breve semanas, se reabrirá un hotel con mucha historia: la antigua Casa del Gobernador, un edificio del siglo XVIII, antigua morada del regente tabarquino.

El actual Hotel Boutique Isla de Tabarca dispone de 15 habitaciones y una categoría de 3 estrellas. La concesión demanial para uso privativo debe mantener estas 15 habitaciones, una de ellas doble adaptada para personas con movilidad reducida, 13 dobles y una familiar. Este precioso palacete, ubicado en pleno corazón de la isla, reabrirá sus puertas en breves semanas con nueva gestión.

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha propuesto este miércoles la adjudicación del alojamiento. por 15 años a la empresa Lunetoiole Ocio 9, que presentó una propuesta económica de 1.748.554 euros. Además de esta compañía, otras seis se interesaron por este concurso público municipal: Poseidón Water Sports, Paladar 2012, Hotel Boutique Isla de Tabarca, Hotel Polamar, Transportes Marítimos Nueva Tabarca, así como la UTE integrada por las empresas Simpro Proyectos, Jengibre y ATM Muhc.

La categoría es de tres estrellas, pero si el adjudicatario prevé modificarla deberá presentar un proyecto ante la Conselleria de Turismo para cambiar la calificación en función de los servicios prestados. El hotel puede permanecer abierto todo el año, con la salvedad de que podrá cerrar durante tres meses en temporada baja si así lo considera el adjudicatario.

La Concejalía de Turismo ha precisado que la gestión se concederá durante 15 años sin posibilidad de prórroga, mientras que la que ahora termina se concedió por 10 años. Desde el momento de la adjudicación, que se prevé durante los próximos días, el adjudicatario dispondrá de un mes para poner en marcha la gestión hotelera.