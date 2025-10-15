El sector turístico de Alicante hace un llamamiento a la paz entre Ryanair y Aena: «Nos jugamos todos mucho» La compañía insiste en que las tasas son elevadas en los aeropuertos regionales y los hacen «poco competitivos» | El presidente de Hosbec asegura que no en todos los aeropuertos puede haber las mismas tarifas y pide a ambas partes sentarse a negociar

Ryanair y Aena continúan enfrascados en su guerra por las tasas aeroportuarias. La aerolínea irlandesa ha cargado duramente durante los últimos meses contra la gestora aeroportuaria de los diferentes aeródromos españoles, entre ellos el de Alicante-Elche, por la subida «de más del 6%» de estas tasas, consideradas por Ryanair como «excesivas».

Tras el episodio de amenazas, la aerolínea ha cerrado bases en aeropuertos regionales españoles, lo que ha llevado a cancelar rutas como la de Santander y Santiago de Compostela con Alicante y a eliminar dos millones de asientos en lo que va de 2025, sumando la programación de verano y la de invierno.

En este sentido y durante la presentación de la programación de invierno 2025/26 de Ryanair para el aeropuerto de Alicante-Elche, el sector turístico de la provincia ha hecho un llamamiento a la paz y a la negociación entre ambas partes.

Así lo ha trasladado el presidente de la patronal hotelera de la Comunitat (Hosbec), Fede Fuster, a la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, durante la jornada celebrada en el ADDA este martes 14 de octubre. Fuster ha aprovechado su intervención durante la mesa redonda en la jornada de conectividad para apelar a la aerolínea a resolver el conflicto.

En este sentido Fuster ha pedido a Aena y Ryanair «sentarse para negociar las tasas» y asegura que «es importante rebajar la tensión, que nos jugamos todos mucho en esto». El dirigente de Hosbec ha hecho un lamamiento a la negociación y ha dado su punto de vista sobre el conflicto.

Para Fuster «hay sitios donde se pueden subir las tasas pero otros no, porque ahí se nutren del turismo». El presidente de la patronal ha asegurado que entiende que Aena va a hacer una gran inversión en los aeropuertos españoles, pero insiste en que «debe de ir de la mano con las aerolíneas y negociar, ya que no se pueden subir en todos lados».

Respuesta de Ryanair

En cuanto a la respuesta de la aerolínea, Ruiz ha insistido en que «con tasas más bajas podemos generar mucho más crecimiento» y destaca que «el problema que tenemos en España es la competitividad de tasas en aeropuertos regionales donde la demanda es más baja». En este sentido la representante de la compañía irlandesa pone un ejemplo: «No es lo mismo llenar aviones en Alicante que en Valladolid o Jerez».

Ruiz admite que las tasas en Alicante «están bien», pero en otros como los regionales las califica de excesivas. «Las tasas tienen que ser competitivas, nuestro compromiso es seguir haciendo los aeropuertos competitivos y atraer turismo todo el año, como en el caso de Alicante», admite la portavoz.

Ruiz ha apuntado que Ryanair va a crecer en los próximos años gracias a un importante pedido de aviones y asegura que la aerolínea lo hará en destinos «donde reducen costes de acceso como Marruecos o Italia, donde están quitando impuestos y haciéndolos más competitivos». En esta línea admite que «seguiremos creciendo en España pero de manera más moderada en los aeropuertos grandes«.