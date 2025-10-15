Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle de un municipio de Alicante y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos La intervención, que empezó como un auxilio, ha destapado órdenes judiciales activas contra ambos implicados

Lo que parecía un simple acto de ayuda a una persona ebria en plena calle ha acabado con la detención, por sorpresa, de dos fugitivos hallados en un municipio de Alicante.

Ha sido durante la noche de este domingo, sobre las 23.30 horas, cuando la Policía Local ha recibido una llamada sobre una persona aparentemente ebria en una calle de Petrer.

La testigo, preocupada, aguardó en el lugar hasta que una patrulla policial se personó. En dicho momento, relató que la persona desorientada se fue acompañada por una pareja que, en apariencia, estaba tratando de asistirla.

Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar así. La testigo pensó que la situación -entre la persona ebria y los dos ayudantes- podría tratarse de un montaje para sustraerle el bolso.

Dicha idea se desvaneció, pues la requirente volvió a llamar a La Policía Local de Petrer para indicar que todo había sido un error y que el bolso estaba en su casa.

Mientras, los agentes iniciaron una batida por la zona para comprobar el estado de la supuesta afectada y localizar a la pareja. Así, consiguieron identificar a ambos individuos.

Fue ahí cuando llegó el giro inesperado. Él cuenta con una orden de búsqueda, detención y personación emitida por un juzgado de Elda; mientras ella tiene una orden de averiguación de domicilio y paradero dictada desde Mérida.

La patrulla los detuvo de inmediato y los trasladó a dependencias policiales, en una intervención que se convirtió, en cuestión de minutos, en un operativo judicial.

