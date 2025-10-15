Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patrulla de la Policía Local de Petrer. PLP

Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle de un municipio de Alicante y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos

La intervención, que empezó como un auxilio, ha destapado órdenes judiciales activas contra ambos implicados

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:16

Comenta

Lo que parecía un simple acto de ayuda a una persona ebria en plena calle ha acabado con la detención, por sorpresa, de dos fugitivos hallados en un municipio de Alicante.

Ha sido durante la noche de este domingo, sobre las 23.30 horas, cuando la Policía Local ha recibido una llamada sobre una persona aparentemente ebria en una calle de Petrer.

La testigo, preocupada, aguardó en el lugar hasta que una patrulla policial se personó. En dicho momento, relató que la persona desorientada se fue acompañada por una pareja que, en apariencia, estaba tratando de asistirla.

Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar así. La testigo pensó que la situación -entre la persona ebria y los dos ayudantes- podría tratarse de un montaje para sustraerle el bolso.

Dicha idea se desvaneció, pues la requirente volvió a llamar a La Policía Local de Petrer para indicar que todo había sido un error y que el bolso estaba en su casa.

Mientras, los agentes iniciaron una batida por la zona para comprobar el estado de la supuesta afectada y localizar a la pareja. Así, consiguieron identificar a ambos individuos.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Fue ahí cuando llegó el giro inesperado. Él cuenta con una orden de búsqueda, detención y personación emitida por un juzgado de Elda; mientras ella tiene una orden de averiguación de domicilio y paradero dictada desde Mérida.

La patrulla los detuvo de inmediato y los trasladó a dependencias policiales, en una intervención que se convirtió, en cuestión de minutos, en un operativo judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía de madrugada en El Campello
  2. 2 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  3. 3 El llanto desconsolado de una mujer de madrugada despierta a los vecinos de un barrio de Alicante y obliga a actuar a la Policía Local
  4. 4 Ryanair anuncia diez nuevas rutas desde el aeropuerto de Alicante-Elche para la temporada baja
  5. 5 Alicante limita los horarios del Casco Antiguo para pubs, terrazas y discotecas
  6. 6 Alicante estrenará una nueva plaza polivalente en el supereje deportivo de la Vía Parque
  7. 7 Ryanair incrementa su apuesta para el invierno en el aeropuerto de Alicante-Elche con 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos
  8. 8 De vigilante de seguridad a héroe salvavidas en el puerto de Alicante
  9. 9 Fingió ser psicólogo para violar a su compañera de piso en Alicante: la Fiscalía pide 10 años de cárcel
  10. 10 El callejón sin salida de Torrecilla en el Hércules

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle de un municipio de Alicante y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos

Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle de un municipio de Alicante y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos