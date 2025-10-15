Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Proyecto de la Ciudad Deportiva del Hércules junto al CA Montemar. T. A.

Vía libre para la Ciudad Deportiva del Hércules: no hará falta recalificar el suelo

El club de Enrique Ortiz se manifiesta por primera vez sobre el incipiente proyecto que pretende llevar a cabo en la Playa de San Juan

Lucas V. Belmar

Lucas V. Belmar

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:23

Comenta

El Hércules de Enrique Ortiz se ha manifestado este miércoles por primera vez sobre la construcción de su Ciudad Deportiva en las inmediaciones del Club Atlético Montemar en la Playa de San Juan, noticia adelantada por sorpresa por el alcalde Luis Barcala en el debate sobre el estado de la ciudad del pasado lunes.

El club ha recalcado que para llevar a cabo este ambicioso proyecto no será necesaria la recalificación de suelo: «La futura Ciudad Deportiva del Hércules puede desarrollarse en el marco de la normativa urbanística y del planeamiento vigente a través de la figura de la DIC, no requiriendo su implantación de ningún cambio de calificación o clasificación urbanística de los terrenos. El ámbito donde se pretende desarrollar la actividad se encuentra clasificado por el PGMO1987 vigente como Suelo No Urbanizable Común-Rústico (SNU/RU), tal y como puede constatarse en el Plano de Calificación Global del Suelo, donde, en base a lo dispuesto en el Art.47 de las NNUU, están permitidas las actividades terciarias y de servicios, donde quedaría enmarcado el centro deportivo que nos ocupa», explica el Hércules en su comunicado. Y añade: «Se trata de una actuación que precisa de Declaración de Interés Comunitario por parte de la Conselleria competente, previa licencia municipal, la cual deberá acompañarse del correspondiente Estudio de Integración Paisajística».

El club del Rico Pérez concluye su comunicado con los siguientes datos: «Los parámetros urbanísticos de edificabilidad que se aplicarían a la parcela de 120.000 m2 aproximadamente (cumpliendo con la parcela mínima exigida de 20.000 m2) serían los siguientes (estos parámetros se aplicarían a las edificaciones sin contar las pistas deportivas). La ocupación máxima es del 5%= 6.000 m2 de suelo. Y la altura máxima de las edificaciones: 3 plantas y 10 m = 6.000m2 x 3plantas = 18.000 m2techo».

El alcalde Barcala, por su parte, aseguró el lunes que esta Ciudad Deportiva contaría con un estadio con capacidad para 3.000 espectadores, varios campos, un gimnasio y una piscina. «La colaboración público-privada es fundamental. Debemos ir de la mano para fomentar el deporte formativo y mejorar nuestras instalaciones. Esta ciudad deportiva será también un complejo integral de alto rendimiento y queremos que sea un referente deportivo y social para Alicante», señaló el primer edil el pasado lunes.

Actualmente, el Hércules sólo cuenta con un campo de entrenamiento en la partida de Fontcalent en unos terrenos propiedad de Enrique Ortiz y la construcción de una ciudad deportiva es uno de los grandes debes del empresario alicantino desde que cogiera las riendas del club hace 25 años.

