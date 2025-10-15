Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los dos mastines hallados de madrugada en las calles de Petrer. PLP

Dos perros gigantes sueltos aparecen al borde de la autovía de un municipio de Alicante

La Policía Local ha abierto una investigación para localizar a su propietario

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:17

Dos perros de «enormes dimensiones», identificados como mastines españoles, han sido avistados caminando desorientados al borde de una autovía en un municipio de Alicante.

Fue a las 03.30 horas del viernes cuando la Policía Local recibió el aviso por la presencia de estos animales en la Avenida del Guirney de Petrer, a punto de alcanzar de los carriles de incorporación a la autovía.

Los dos mastines hallados de madrugada en las calles de Petrer. PLP

Una patrulla de la Policía Local acudió con urgencia y se encontró con los dos perros «gigantes» deambulando sin rumbo, exhaustos y en riesgo inminente de irrumpir en la calzada.

Los agentes iniciaron una delicada maniobra para evitar que accedieran a la autovía, guiándolos con cautela hasta una zona segura, un pasillo exterior del aparcamiento de un centro comercial cercano.

Para impedir su huida, se bloqueó la salida con el vehículo policial y vallas de protección. Además, el personal de seguridad del recinto colaboró en todo momento para contener a los animales.

Los mastines, que no llevaban identificación visible, han quedado bajo resguardo en la Sociedad Protectora de Animales. Asimismo, la Policía Local de Petrer ha abierto una investigación para determinar si se trata de un abandono o una fuga y localizar a su propietario.

