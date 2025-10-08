Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 8 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este miécoles 8 de octubre.

1 Aemet aumenta a naranja la alerta por lluvias en todo el litoral de Alicante este jueves

La dana 'Alice' se torna virulenta conforme pasan las horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte del «elevado peligro potencial» de inundaciones entre esta tarde y, al menos, el próximo domingo en la provincia de Alicante y Baleares. De hecho, el organismo público ha elevado el nivel de alerta a naranja a partir de esta medianoche en el litoral norte de la provincia y a partir de las seis de la mañana del jueves, 9 de octubre, en el resto. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Estos son los municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre

La provincia de Alicante cuenta las horas para activar distintas alertas, que se extenderán a lo largo de este puente de octubre. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como el Centro de Coordinación de Emergencias han puesto en marcha la situación de preemergencia. Clica para conocer la lista de municipios.

3 Denuncian la presencia de restos de orines y heces en los vehículos de reparto de comida para personas mayores en Alicante

Sábanas y ropa con restos de orines y excrementos junto con los menús de comida que reparten a las personas mayores. Es la situación que el sindicato CNT-AIT Alicante denuncia que se vive en la ciudad. Según fuentes sindicales, los servicios de 'Menjar a casa' y 'Majors a casa' se entremezclan y ambos se llevan a cabo en los mismos vehículos. Clica aquí para leer las noticias completas.

4 La millonaria contrata de basura de San Vicente queda en el aire tras impugnar una de las empresas el proceso de licitación

El megacontrato del servicio de limpieza y recogida de basuras de San Vicente se encuentra en el aire tras el recurso presentado por la empresa posicionada en segundo lugar en el proceso de licitación. La UTE Eco-Actrins y STV Gestión ha remitido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales un rescurso especial en materia de contratación que reclama la «nulidad del proceso de licitación». Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Prisión para el patrón de la patera rescatada en el Cabo de la Huerta de Alicante

La Policía Nacional ha detenido al presunto patrón de la patera rescatada el pasado domingo, 5 de octubre, en el Cabo de la Huerta de Alicante, con ocho ocupantes a bordo. Está acusado de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y lesiones. Tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión, según ha podido saber TodoAlicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

