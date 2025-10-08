Denuncian la presencia de restos de orines y heces en los vehículos de reparto de comida para personas mayores en Alicante El sindicato CNT-AIT Alicante explica que los servicios 'Menjar a casa' y 'Major a casa' usan las mismas furgonetas para el reparto de menús y la recogida de ropa sanitaria sucia

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:05

Sábanas y ropa con restos de orines y excrementos junto con los menús de comida que reparten a las personas mayores. Es la situación que el sindicato CNT-AIT Alicante denuncia que se vive en la ciudad. Según fuentes sindicales, los servicios de 'Menjar a casa' y 'Majors a casa' se entremezclan y ambos se llevan a cabo en los mismos vehículos.

Los sindicatos explican que estas furgonetas son compartidas por el personal que se encarga de la recogida de ropa sucia y la comida que llevan a las personas mayores en Alicante. «Todo está mezclado en la misma furgoneta con sábanas sucias por encima de las comidas, los postres y el pan», denuncian.

En un comunicado detallan que las trabajadoras contratadas por un servicio a realizar asumen también el otro a la misma vez e indican que «esto supone un grave riesgo de contaminación cruzada, intolerable en servicios que atienden a personas vulnerables que son las usuarias de estos».

A ello se le suma que «antes existían furgonetas identificadas y controladas, mientras que hoy circulan vehículos blancos sin distintivo, solo con logos de comida, sin identificación diferenciada», critican las mismas fuentes.

El propio sindicato anuncia que han acudido tanto al Ayuntamiento de Alicante como a la Diputación, a la conselleria y a la Generalitat para presentar este problema de «contaminación cruzada». El CNT-AIT Alicante anuncia que esto está afectando a «miles de personas mayores que dependen de 'Menjar a Casa' o 'Major a Casa', pero también »a personas con discapacidad y en situación de dependencia que necesitan de garantías de higiene y alimentación«.

Es por ello que el sindicato exige el «cumplimiento de la Prevención de Riesgos Laborales con la separación real de servicios, vehículos identificados, dotación de EPIs y ropa de trabajo» así como «el cese inmediato de la contaminación cruzada en los servicios de comida y ropa sanitaria y la correcta separación de ambaos». Para ello lanzan un llamamiento al Ayuntamiento para que «intervenga de forma inmediata en la prestación de estos servicios».