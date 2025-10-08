Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente El Ayuntamiento de Alicante pide «precaución» a la población ante la previsión de intensas lluvias
La Policía Local atiende a los ocupantes de la patera rescatada en el Cabo de la Huerta. T.C.

Prisión para el patrón de la patera rescatada en el Cabo de la Huerta de Alicante

Se le acusa de los delitos de favorecimiento de inmigración ilegal y lesiones | La embarcación tocó tierra el pasado domingo con ocho ocupantes, uno de ellos con síntomas de desnutrición

Alejandro Hernández
Adrián Mazón

Alejandro Hernández y Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:27

La Policía Nacional ha detenido al presunto patrón de la patera que llegó al Cabo de la Huerta de Alicante con ocho ocupantes el pasado domingo, 5 de octubre, acusado de los delitos de favorecimiento de inmigración ilegal y lesiones. Tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión, según ha podido saber TodoAlicante.

La embarcación precaria tocó tierra a mediodía. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, y un equipo de Soporte Vital Básico (SVB) para atender a los ocho migrantes, entre ellos el apresado.

Según la información facilitada a este diario por testigos presenciales y confirmada por la Subdelegación del Gobierno, los tripulantes llegaron en buen estado de salud, aunque uno necesitó asistencia sanitaria debido a que llegó con «síntomas de desnutrición».

El resto de migrantes fueron cubiertos con mantas térmicas y acompañados por los uniformados. La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para esclarecer la nueva llegada irregular por mar, dentro de los movimientos migratorios que registran de forma constante las costas del sureste peninsular.

