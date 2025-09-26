El tasazo de las basuras se podrá reducir hasta un 70% en este municipio de Alicante El recibo se ajustará con un «ligero incremento» para el resto de hogares que no cumplan con los requisitos para añadir las nuevas deducciones

Casi dos mil familias del municipio de San Vicente del Raspeig podrán reducir hasta un 70% la nueva tasa de recogida de residuos el próximo año. El Ayuntamiento llevará al Pleno la aprobación de nuevas reducciones y, también, un «ligero incremento» para hacer frente a estos descuentos.

Las nuevas reducciones del tasazo de la basura van dirigidas a familias numerosas, monoparentales y con algún integrante en situación de dependencia. Todas ellas podrían beneficiarse, en caso de aprobar la medida, de descuentos de entre el 65 y el 70%.

La concejal de Gestión Tributaria, Isabel Domínguez, ha confirmado que «en total, estimamos que se podrán acoger a estas deducciones cerca de 1.800 hogares del municipio». Según los estudios realizados, en San Vicente hay 484 familias numerosas, 870 monoparentales y 423 con personas con discapacidades.

Toas ellas representan cerca del 7% de los contribuyentes, a los que se suman aquellos que pueden beneficiarse de la actual cuota reducida, de 30 euros, aplicable a familias con ingresos por debajo de la Renta de Garantía de Inclusión Social.

Eso sí, desde el Ayuntamiento señalan que «la tasa de residuos se ajustará el próximo año con un ligero incremento para hacer frente a las nuevas deducciones dirigidas a estos usuarios, con circunstancias socioeconómicas específicas, y al nuevo contrato de basuras».

Más descuentos en la tasa

Los hogares de San Vicente del Raspeig también contarán con otros descuentos a partir del 1 de enero de 2026. Entre ellas, la reducción de hasta el 20% de la cuota a las personas que participen en la recogida separada de residuos.

En este sentido, se podrán descontar hasta un 4% en función del número de depósitos que se hayan realizado en el Ecoparque y hasta un 16% para quienes acrediten que realizan una separación de residuos a través del uso de contenedores inteligentes de materia orgánica, conforme se vayan implantando con la entrada en vigor del nuevo contrato.

Estos depósitos estarán dotados con cierres electrónicos que se podrán abrir con una tarjeta u otro sistema vinculado a la referencia catastral del inmueble que se pondrá a disposición de los interesados.

Otra de las novedades destacadas que recoge la modificación de la ordenanza fiscal es la aplicación de una cuota diferenciada para las viviendas de uso turístico, que pasarán a tener la misma consideración que las actividades económicas.

Tasa de veladores

Por otra parte, el Ayuntamiento también llevará al próximo Pleno la reposición de la tasa de mesas y sillas de establecimientos hosteleros. La nueva ordenanza establece unas tarifas inferiores a las que estaban en vigor en 2020.

La concejal de Gestión Tributaria ha asegurado que «cuando entramos en gobierno decidimos mantener la ordenanza derogada, a pesar de que ya no estábamos en pandemia, para seguir apoyando a los hosteleros y, este año, tras mucho trabajo, traemos una tasa inferior a la que se estaba aplicando antes de la pandemia».