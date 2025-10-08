La millonaria contrata de basura de San Vicente queda en el aire tras impugnar una de las empresas el proceso de licitación La firma puntuada en segunda posición alega «irregularidades» y presenta un recurso especial para exigir la nulidad por un informe de valoración «sin justificación y motivación alguna»

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:49 | Actualizado 14:15h.

El megacontrato del servicio de limpieza y recogida de basuras de San Vicente se encuentra en el aire tras el recurso presentado por la empresa posicionada en segundo lugar en el proceso de licitación. La UTE Eco-Actrins y STV Gestión ha remitido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales un rescurso especial en materia de contratación que reclama la «nulidad del proceso de licitación».

La empresa apunta a un informe de valoración de ofertas técnicas «sin justificación y motivación alguna», a su entender. La mercantil afectada esgrime que se emitió «un primer informe de valoración carente de toda motivación» y denuncia que, a posteriori, se realizó un segundo informe tras «la apertura de las ofertas económicas, el cual incurre igualmente en situación de nulidad», sostiene.

La segunda oferta argumenta en el escrito que la situación «vulnera los principios esenciales de la contratación pública como la igualdad de trato y no discriminación», así como «la transparencia, la legalidad, la seguridad jurídicay la buena administración». Motivos por los cuales pide la nulidad de este proceso de licitación, según argumenta.

La UTE apunta a que el informe inicial «se limita a asignar puntuaciones sin ofrecer una mínima explicación que justifican las mismas» y critica que, a raíz de la petición de una de las empresas presentadas a la licitación, la Mesa de Contratación «se vio obligada a emitir un informe complementario posterior a la apertura del sobre». Para el denunciante, esta situación de emitirlo a posteriori «invita a no modificar las puntuaciones en un intento de protegerse a sí mismos».

Por todo lo expuesto, la segunda clasificada acude al artículo 47 de la LPACAP y asegura que el presente proceso de licitación «está abocado a la nulidad radical».

La presentación de este recurso deja en el aire la puesta en marcha de la megacontrata de más de 85 millones de euros que dotará al municipio del servicio de limpieza y recogida de basuras para los próximos 10 años. Una de las grandes necesidades de San Vicente tras acumular años sin una adecuada actualización de esta infraestructura.

Desde el Ayuntamiento han defendido la legalidad de todo este proceso de contratación y confían en que salga adelante,mientras los técnicos municipales se encuentran estudiando el recurso presentado por la segunda clasificada en la licitación para determinar las próximas actuaciones por parte del consistorio.