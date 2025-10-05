Una patera llega al Cabo de la Huerta de Alicante con una decena de jóvenes migrantes a bordo La Policía Local y un equipo sanitario atienden a los ocupantes, uno de ellos con síntomas de agotamiento

La Policía Local atiende a los jóvenes en el Cabo de la Huerta.

Adrián Mazón Alicante Domingo, 5 de octubre 2025, 13:42 | Actualizado 14:07h. Comenta Compartir

Una patera con alrededor de una decena de jóvenes migrantes ha llegado durante el mediodía de este domingo al litoral del Cabo de la Huerta, en Alicante.

La embarcación precaria habría tocado tierra durante la mañana y, minutos después, han sido movilizadas varias patrullas de la Policía Local, Guardia Civil y un equipo de Soporte Vital Básico (SVB), que se han desplazado hasta la zona para atender a los ocupantes.

Ampliar La Policía Local atiende a los jóvenes en el Cabo de la Huerta. TCM

Según testigos presenciales, los migrantes son hombres jóvenes, aparentemente en buen estado de salud, aunque uno de ellos ha necesitado asistencia sanitaria y ha sido atendido aparte por los servicios de emergencia.

El resto de ocupantes de la patera han sido cubiertos con mantas térmicas y acompañados por los agentes. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

Dispositivo policial

El dispositivo, compuesto por varias furgonetas de la Policía Local y personal sanitario, se ha desplegado en una de las calas del Cabo de la Huerta de Alicante.

Según ha confirmado TodoAlicante, se trata de una nueva llegada irregular por mar, dentro de los movimientos migratorios que registran de forma constante las costas del sureste peninsular.

Durante la operación, los agentes han acordonado la zona mientras los servicios de emergencia han atendido a los ocupantes de esta nueva patera llegada a la costa de Alicante.