Miguel de las Cuevas da el salto a los banquillos El canterano del Hércules formará tándem junto a su hermano Carlos en el Orihuela en sustitución de Pato

Lucas V. Belmar Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:18 Comenta Compartir

Nuevo reto para Miguel de las Cuevas un año y medio después de colgar las botas. El Orihuela ha puesto al frente del equipo al exfutbolista alicantino y a su hermano Carlos para sustituir en el banquillo a José Francisco Grao «Pato», que pasa a formar parte de la comisión deportiva.

Según ha informado el club, Miguel de las Cuevas vuelve al equipo en el que se retiró como futbolista con «ilusión» en su primera aventura como entrenador. Junto a su hermano, dirigirá ya la sesión de este jueves. Como jugador militó en equipos como Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Osasuna, Córdoba y Hércules, entre otros. De hecho, tiene a sus espaldas 542 partidos en el fútbol profesional, 242 de ellos en Primera División. Por su parte, Carlos trabajó en el fútbol base del Hércules y también en el Torrellano.

Los hermanos De las Cuevas llegan con el objetivo de enderezar el rumbo del Orihuela en el grupo 5 de Segunda Federación para luchar por el objetivo del ascenso al tercer escalón del fútbol español.

Su llegada al banquillo del Orihuela se produce un día después de que el club anunciara que «Pato» dejaba su puesto de entrenador, una decisión que viene motivada estrictamente «por una falta de disponibilidad horaria que el cargo requiere por su profesión laboral», según indicó el club. Considerado como un técnico de la casa, «Pato» pasará a formar parte de la comisión deportiva que actualmente lidera José María Cases.

El Orihuela, que sólo ha sumado un punto de los últimos nueve, se encuentra a mitad de tabla, a dos puntos de los puestos de promoción. Los hermanos De las Cuevas debutarán este sábado, a las 18:00 horas, en el siempre complicado campo del Conquense, donde el frío será uno de los enemigos a batir.

Temas

Club Atlético Osasuna