Las cinco noticias más destacadas de este martes 21 de octubre en Alicante

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este martes, 21 de octubre.

1 La construcción de vivienda nueva en Alicante no da abasto para la demanda pese a estar en registros históricos

La construcción de vivienda en la provincia de Alicante se encuentra a pleno rendimiento, con unos niveles que no se veían desde la crisis del ladrillo del año 2008. Y, sin embargo, toda esta oferta no es suficiente aún para contener la demanda, por lo que los precios continúan en ascenso. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Alicante elige la mejor coca de mollitas en un día para la historia: un récord de 108 metros

«Muy contento». Así se ha mostrado el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en su primera visita a Alicante tras conocerse el fracaso de la OPA de BBVA, en la que tan solo un 25% de los accionistas de la entidad bancaria catalana apoyaron el proceso de compra.Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Josep Oliu: «El Sabadell va a seguir siendo el banco de Alicante»

El castillo de Santa Bárbara de Alicante continúa dando sorpresas. Las obras de restauración del baluarte de Santa Ana han conducido a un hallazgo inédito, únicamente conocido en los planos originales de la fortaleza. Se trata del descubrimiento de un aljibe renacentista del siglo XVI, que se podrá visitar tras su puesta en valor. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 El tramo de carretera con más accidentes y víctimas de España está en Alicante

El tramo de carretera de España con más accidentes y víctimas está en la provincia de Alicante. Así lo señala el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), elaborado a partir de los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 El velero más grande del mundo atraca en Alicante

El puerto de Alicante ha recibido una lujosa visita este martes. Se trata del atraque del velero más grande del mundo, el Club Med 2, que ha efectuado su última parada en la ciudad -en el muelle de la Terminal de Cruceros- a primera hora de la mañana. Clica aquí para leer la noticia completa.

EXTRA La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Los Montesinos

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana instalada en una finca de Los Montesinos y ha detenido a dos personas, un hombre de 55 años y una mujer de 45, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, además de otros delitos de desobediencia y falsedad documental. Clica aquí para leer la noticia completa.

