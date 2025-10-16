El velero más grande del mundo regresa al puerto de Alicante antes de su última ruta a Marruecos Los cinco mástiles del 'Club Med 2' volverán a lucir en la Terminal de Cruceros en el cierre de temporada de sus travesías por el Mediterráneo

Adrián Mazón Alicante Jueves, 16 de octubre 2025, 15:51

El velero más grande del mundo, el 'Club Med 2', regresará al puerto de la ciudad el próximo martes 21 de octubre para despedirse del Mediterráneo. Se trata de su última travesía de la temporada por el Mare Nostrum antes de partir hacia Marruecos y, de ahí, retomar la navegación en el Caribe.

Así, los cinco mástiles de este velero legendario -convertido en crucero- volverán a lucir junto a la Terminal de Cruceros de Alicante, cuando el 'Club Med 2' hará escala tras pasar por Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia.

Tras la estancia de un día en el puerto de Alicante, el velero más grande del mundo partirá hacia Cartagena, con el fin de continuar su ruta por el Mediterráneo español. Su trayecto continuará por Puerto Banús, Gibraltar y Málaga.

Este velero ya ha demostrado que, además de ser el más grande del mundo, es uno de los más lujosos. La compañía 'Club Med' presume de este barco como su «buque insignia» tras tomar el relevo de su predecesor en 1992.

De sus características destacan sus dimensiones con 187 metros de eslora, cinco metros de calado y 2.500 metros cuadrados de velas de color blanco. Además, el 'Club Med 2' dispone de 164 camarotes de diferentes tamaños.

Así, el velero más grande del mundo llegará a Alicante con un total de 666 visitantes de solo un día, entre ellos 328 pasajeros y 338 miembros de su tripulación. Todos ellos vivirán su último día de temporada en la ciudad, al despedirse el velero del Mediterráneo para partir hacia el Caribe.

Ambiente y decoración de lujo

Si el exterior del 'Club Med 2' ya sorprenden a quien mira hacia el puerto, su interior no queda atrás. Diseñado por Sophie Jacquim, el velero más grande del mundo adopta el estilo de la Riviera francesa como homenaje a la tradición náutica.

Es ahí, entre camarotes y espacios donde los huéspedes del 'Club Med 2' disfrutan de un ambiente exclusivo en sus dos restaurantes y en sus bares, donde viven multitud de eventos nocturnos que culminan con una sesión de DJ bajo las estrellas en la cubierta superior.

Entre los planes de este velero que pronto visitará Alicante se encuentran los deportes acuáticos realizados en la popa del velero y las experiencias de bienestar como spa en la cubierta, sala de entrenamiento o sesiones de yoga.