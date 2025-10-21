Sorpresa en las obras del castillo de Santa Bárbara: encuentran armas históricas y un aljibe del siglo XVI Los trabajos de restauración del Baluarte de Santa Ana han sacado a la luz una construcción únicamente conocida en los planos originales de la fortaleza

El castillo de Santa Bárbara de Alicante continúa dando sorpresas. Las obras de restauración del baluarte de Santa Ana han conducido a un hallazgo inédito, únicamente conocido en los planos originales de la fortaleza. Se trata del descubrimiento de un aljibe renacentista del siglo XVI, que se podrá visitar tras su puesta en valor.

Esta construcción ha permanecido oculta durante siglos. Así, las obras que permitirán recuperar la explanada de la fortaleza al tránsito peatonal han logrado sacar a la luz sus restos. De hecho, los técnicos municipales conocían la existencia de este aljibe, pero ha sido ahora cuando «lo hemos podido ver, por primera vez, 'in situ'».

Detalles del nuevo aljibe. AA

Tanto la documentación como los planos antiguos de esta zona de la fortaleza dejaron entrever a los técnicos la existencia de este aljibe renacentista, ha señalado el jefe de Patrimonio Integral municipal, José Manuel Pérez Burgos. Tras una visita este martes, ha remarcado que la construcción «es impresionante».

Y es que el descubrimiento de este aljibe en el castillo de Santa Bárbara lleva consigo el hallazgo de otras estructuras como el brocal del pozo original, cambiado de sitio por una rotura en la infraestructura hidráulica detectada en la última intervención realizada en la zona allá por el siglo XVIII, han explicado los técnicos.

Así, tras sacar a la luz este aljibe, el Ayuntamiento tiene previsto -tras realizas las tareas de vaciado y limpieza- recolocar las piezas originales en su lugar para poner en valor la construcción de cara a su futura exhibición al público.

Entre otras sorpresas, destaca el hallazgo de proyectiles de artillería de hierro del siglo XVII, los cuales han salido a la luz durante la excavación del área intervenida en el baluarte de Santa Ana del castillo de Santa Bárbara.

Un nuevo paseo en el baluarte de Santa Ana

Las obras en el baluarte de Santa Ana del castillo de Santa Bárbara permitirán recuperar la explanada de este bastión al tránsito peatonal. Para ello, se han renovado el firme y el pavimento del espacio interior, de los pasos de ronda, además de los parapetos de la muralla y coronación del espaldón y sus cañoneras.

Ampliar Visita a las obras del baluarte de Santa Ana. AA

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha visitado este martes las obras con la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, donde han podido ver el ritmo de los trabajos y el acceso al aljibe descubierto. La empresa Nerco Infraestructuras ejecuta la obra por importe de 335.328 euros, en un proyecto cofinanciado por la Conselleria de Cultura, que aporta 162.203 euros.