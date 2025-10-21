Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sorpresa en las obras del castillo de Santa Bárbara: encuentran armas históricas y un aljibe del siglo XVI
Logo Patrocinio
Interior del aljibe del siglo XVI descubierto en el castillo. AA

Sorpresa en las obras del castillo de Santa Bárbara: encuentran armas históricas y un aljibe del siglo XVI

Los trabajos de restauración del Baluarte de Santa Ana han sacado a la luz una construcción únicamente conocida en los planos originales de la fortaleza

Adrián Mazón
José Vicente Pérez Pardo

Adrián Mazón y José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 21 de octubre 2025, 15:41

Comenta

El castillo de Santa Bárbara de Alicante continúa dando sorpresas. Las obras de restauración del baluarte de Santa Ana han conducido a un hallazgo inédito, únicamente conocido en los planos originales de la fortaleza. Se trata del descubrimiento de un aljibe renacentista del siglo XVI, que se podrá visitar tras su puesta en valor.

Esta construcción ha permanecido oculta durante siglos. Así, las obras que permitirán recuperar la explanada de la fortaleza al tránsito peatonal han logrado sacar a la luz sus restos. De hecho, los técnicos municipales conocían la existencia de este aljibe, pero ha sido ahora cuando «lo hemos podido ver, por primera vez, 'in situ'».

Detalles del nuevo aljibe. AA
Imagen principal - Detalles del nuevo aljibe.
Imagen secundaria 1 - Detalles del nuevo aljibe.
Imagen secundaria 2 - Detalles del nuevo aljibe.

Tanto la documentación como los planos antiguos de esta zona de la fortaleza dejaron entrever a los técnicos la existencia de este aljibe renacentista, ha señalado el jefe de Patrimonio Integral municipal, José Manuel Pérez Burgos. Tras una visita este martes, ha remarcado que la construcción «es impresionante».

Y es que el descubrimiento de este aljibe en el castillo de Santa Bárbara lleva consigo el hallazgo de otras estructuras como el brocal del pozo original, cambiado de sitio por una rotura en la infraestructura hidráulica detectada en la última intervención realizada en la zona allá por el siglo XVIII, han explicado los técnicos.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Así, tras sacar a la luz este aljibe, el Ayuntamiento tiene previsto -tras realizas las tareas de vaciado y limpieza- recolocar las piezas originales en su lugar para poner en valor la construcción de cara a su futura exhibición al público.

Entre otras sorpresas, destaca el hallazgo de proyectiles de artillería de hierro del siglo XVII, los cuales han salido a la luz durante la excavación del área intervenida en el baluarte de Santa Ana del castillo de Santa Bárbara.

Un nuevo paseo en el baluarte de Santa Ana

Las obras en el baluarte de Santa Ana del castillo de Santa Bárbara permitirán recuperar la explanada de este bastión al tránsito peatonal. Para ello, se han renovado el firme y el pavimento del espacio interior, de los pasos de ronda, además de los parapetos de la muralla y coronación del espaldón y sus cañoneras.

Visita a las obras del baluarte de Santa Ana. AA

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha visitado este martes las obras con la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, donde han podido ver el ritmo de los trabajos y el acceso al aljibe descubierto. La empresa Nerco Infraestructuras ejecuta la obra por importe de 335.328 euros, en un proyecto cofinanciado por la Conselleria de Cultura, que aporta 162.203 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mapa de los cortes de luz en Alicante: horarios y barrios afectados esta semana
  2. 2 El tramo de carretera con más accidentes y víctimas de España está en Alicante
  3. 3 El Hércules no acudirá al mercado de parados para cubrir la baja de Soldevila
  4. 4 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  5. 5 Dos administradores concursales de Alicante, a juicio por desviar fondos desde una empresa en quiebra
  6. 6 El salteador del castillo de Santa Bárbara de Alicante: la Policía detiene a un sospechoso de robar con una pistola simulada
  7. 7 La promesa del vestuario del Hércules a Solde: «Lo haremos por ti»
  8. 8 Chequeo a los nuevos centros de salud de Alicante: Garbinet, La Torreta y La Condomina
  9. 9 Alicante afronta una semana «muy cálida» en la recta final de octubre con temperaturas superiores a 35 grados
  10. 10 El velero más grande del mundo atraca en Alicante: estos son los precios para viajar en el crucero de lujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Sorpresa en las obras del castillo de Santa Bárbara: encuentran armas históricas y un aljibe del siglo XVI

Sorpresa en las obras del castillo de Santa Bárbara: encuentran armas históricas y un aljibe del siglo XVI