La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Los Montesinos En el registro se intervinieron más de 13 kilos de marihuana, plantas de cannabis en fase de floración y diversas sustancias estupefacientes

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 21 de octubre 2025, 10:58 | Actualizado 11:33h.

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana instalada en una finca de Los Montesinos y ha detenido a dos personas, un hombre de 55 años y una mujer de 45, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, además de otros delitos de desobediencia y falsedad documental.

La investigación comenzó el pasado 26 de agosto. Durante una inspección en una vivienda del municipio, los agentes observaron indicios de la existencia de una plantación interior de marihuana.

El día 11 de septiembre, tras realizar las labores de investigación necesarias y recopilar una serie de datos determinantes, los agentes de la Guardia Civil establecieron un dispositivo operativo, llevando a cabo el registro del inmueble. En el interior se localizó una instalación 'indoor' dotada de sistemas de ventilación, iluminación y climatización, en la que se encontraron 25 plantas de cannabis en fase de floración, además de diversas sustancias estupefacientes entre las que destacaban 13,2 kilos de marihuana preparada y lista para su comercialización, 200 gramos de MDMA (cristal) y pequeñas cantidades de cocaína.

Asimismo, en el interior de la vivienda se intervinieron 8.090 euros en efectivo, un arma detonadora, varios teléfonos móviles, equipos informáticos, maquinaria utilizada para el mantenimiento de la plantación y cuatro vehículos, entre ellos algunos de alta gama.

Durante el operativo se contó con la colaboración de la Policía Local de Los Montesinos, quien realizó un apoyo para la gestión de los elementos intervenidos durante la operación.

El principal responsable, un hombre de 55 años, fue localizado y detenido en la propia vivienda durante el registro, mientras que la segunda implicada, una mujer de 45 años, fue localizada y arrestada días después.

Los detenidos, a los que se les imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, otro delito de desobediencia y uno más de falsedad documental, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Torrevieja, que decretó el ingreso en prisión provisional para el hombre y libertad con medidas cautelares para la mujer.