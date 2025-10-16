Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25,33%
El presidente de BBVA Carlos Torres en la celebración de una junta de accionistas de la entidad. Reuters

BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25,33%

La entidad vasca se queda sin opciones y debe abandonar por completo la operación

Lucas Irigoyen

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:54

Comenta

Solo el 25,33% de las acciones del Sabadell sobre las que se dirigía la opa de BBVA han respondido favorablemente, supone el 25,47% de los derechos de voto. El banco vasco no ha logrado llegar si quiera al 30% y cierra así su intento de adquirir la entidad catalana con un fracaso. El resultado ha sido dado a conocer por el regulador de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la tarde de este jueves.

El resultado no era esperado por el mercado que daba por descontado que la oferta recibiera el 'sí' de al menos el 30% de los accionistas. Ese porcentaje permitía, al menos, al banco vasco seguir adelante con una segunda opa en metálico. Pero al final, ni esa segunda tentativa será posible ya que el rotundo rechazo de los accionistas del Sabadell a la oferta de BBVA cierra cualquier posibilidad y, como ha dicho la CNMV «la oferta queda sin efecto».

Noticias relacionadas

BBVA y Sabadell se denuncian mutuamente ante la CNMV por malas prácticas con la OPA

BBVA y Sabadell se denuncian mutuamente ante la CNMV por malas prácticas con la OPA

Oliu lanza una advertencia sobre la OPA de BBVA a los accionistas: «Por un plato de lentejas, no vale la pena»

Oliu lanza una advertencia sobre la OPA de BBVA a los accionistas: «Por un plato de lentejas, no vale la pena»

El CEO del Sabadell anticipa que el consejo rechazará la nueva oferta al alza de BBVA

El CEO del Sabadell anticipa que el consejo rechazará la nueva oferta al alza de BBVA

Es el final de diecisiete meses de un proceso alambicado y lleno de imprevistos y obstáculos que ha contado con una intervención de Moncloa, que endureció las condiciones de la fusión tras una consulta pública inédita. Pero es también un duro varapalo para la estrategia de BBVA y para su presidente, Carlos Torres. El banquero se había implicado con intensidad para lograr la compra del Sabadell en una apuesta arriesgada que no ha llegado a buen término.

Expectativas frustradas

Torres había asegurado en las últimas semanas que superarían «ampliamente el 50% de la aceptación» y que la opa sería un «exitosa». Para ello contó siempre con el respaldo de los inversores institucionales del Sabadell, que representan algo más de un 50%. Estos accionistas de la entidad catalana no han terminado por respaldar la operación y han terminado por desbaratar su viabilidad.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

En el caso de los minoristas, que ascienden a casi el 45% de la entidad, el rechazo ya había sido adelantado en gran medida por el propio Sabadell. Estos accionistas son en un 30% clientes de la entidad vallesana con un profundo arraigo en el banco y de ellos, solo el 2,8%, la aceptaron la opa. Es decir, un 1,1% de todo el capital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo pillan tirando escombros en un paraje de Alicante y ahora se enfrenta a la multa más alta
  2. 2 Cuatro detenidos, uno menor de edad, por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante
  3. 3 El barrio de Santa Cruz de Alicante se convierte en un laberinto a la luz de las velas
  4. 4 Ryanair lanza una oferta en sus vuelos para viajar a mercadillos navideños desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  5. 5 La isla de Tabarca tendrá hotel para los próximos 15 años
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 15 de octubre en Alicante
  7. 7 Dispara a su hermana en Santa Pola y trata de volver al piso tras el tiroteo: detenido y en prisión
  8. 8 Torrecilla: «A mí nadie me ha dicho que sea mi último partido en el Hércules»
  9. 9 El velero más grande del mundo regresa al puerto de Alicante antes de su última ruta a Marruecos
  10. 10 La plaza de toros de Alicante transforma el ruedo en la gran carpa bávara del Oktoberfest

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25,33%

BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25,33%