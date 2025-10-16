BBVA fracasa en su opa sobre el Sabadell y solo logra un 25,33% La entidad vasca se queda sin opciones y debe abandonar por completo la operación

Lucas Irigoyen Jueves, 16 de octubre 2025, 20:54 | Actualizado 21:09h.

Solo el 25,33% de las acciones del Sabadell sobre las que se dirigía la opa de BBVA han respondido favorablemente, supone el 25,47% de los derechos de voto. El banco vasco no ha logrado llegar si quiera al 30% y cierra así su intento de adquirir la entidad catalana con un fracaso. El resultado ha sido dado a conocer por el regulador de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la tarde de este jueves.

El resultado no era esperado por el mercado que daba por descontado que la oferta recibiera el 'sí' de al menos el 30% de los accionistas. Ese porcentaje permitía, al menos, al banco vasco seguir adelante con una segunda opa en metálico. Pero al final, ni esa segunda tentativa será posible ya que el rotundo rechazo de los accionistas del Sabadell a la oferta de BBVA cierra cualquier posibilidad y, como ha dicho la CNMV «la oferta queda sin efecto».

Es el final de diecisiete meses de un proceso alambicado y lleno de imprevistos y obstáculos que ha contado con una intervención de Moncloa, que endureció las condiciones de la fusión tras una consulta pública inédita. Pero es también un duro varapalo para la estrategia de BBVA y para su presidente, Carlos Torres. El banquero se había implicado con intensidad para lograr la compra del Sabadell en una apuesta arriesgada que no ha llegado a buen término.

Expectativas frustradas

Torres había asegurado en las últimas semanas que superarían «ampliamente el 50% de la aceptación» y que la opa sería un «exitosa». Para ello contó siempre con el respaldo de los inversores institucionales del Sabadell, que representan algo más de un 50%. Estos accionistas de la entidad catalana no han terminado por respaldar la operación y han terminado por desbaratar su viabilidad.

En el caso de los minoristas, que ascienden a casi el 45% de la entidad, el rechazo ya había sido adelantado en gran medida por el propio Sabadell. Estos accionistas son en un 30% clientes de la entidad vallesana con un profundo arraigo en el banco y de ellos, solo el 2,8%, la aceptaron la opa. Es decir, un 1,1% de todo el capital.