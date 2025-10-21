El tramo de carretera con más accidentes y víctimas de España está en Alicante Un punto de la A-77a encabeza el ranking nacional de siniestralidad vial, con más de un centenar de colisiones y 150 personas afectadas

Adrián Mazón Alicante Martes, 21 de octubre 2025, 11:58

El tramo de carretera de España con más accidentes y víctimas está en la provincia de Alicante. Así lo señala el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), elaborado a partir de los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El documento sitúa así a la provincia de Alicante en el centro del mapa de la siniestralidad vial en España. En concreto, revela que el kilómetro cero de la autovía A-77a es el punto con mayor número de accidentes y víctimas de toda la Red de Carreteras del Estado.

El informe toma los datos registrados entre 2019 y 2023 en este tramo de carretera, donde se acumulan 104 accidentes de tráfico que dejaron un total de 150 personas heridas o fallecidas. De este modo, este punto de la A-77a en Alicante es el más conflictivo de las carreteras de España, en cifras absolutas.

Aunque no presenta el índice de peligrosidad más alto -ese corresponde al kilómetro 243 de la N-4a, en Ciudad Real-, el tramo de esta carretera de Alicante destaca por su elevada densidad de tráfico al servir de ronda entre la Universidad de Alicante con los accesos a San Vicente y la autovía.

La AEA subraya que estos datos reflejan un problema estructural de congestión y diseño vial, más que de imprudencia individual. La combinación de tráfico interurbano y urbano, junto con la confluencia de varios ramales, incrementa el riesgo de colisiones y salidas de vía.

En este sentido, destacan la aglomeración del tráfico en horas punta, además de que la configuración del trazado y la confluencia de varios ramales elevan el riesgo de colisiones. En este caso, el punto conflictivo se encuentra en una zona donde confluyen tráfico interurbano, accesos universitarios y desplazamientos laborales.

Así, el informe de la AEA insiste en la necesidad de mejorar la señalización, la visibilidad y la fluidez del tráfico en tramos de este tipo, donde un pequeño error o una distracción pueden desencadenar choques en cadena.

El organismo recuerda que, en los últimos cinco años, los 270 tramos más peligrosos del país -repartidos en 45 provincias- han concentrado más de 1.500 accidentes y más de 2.000 víctimas. Y aunque la siniestralidad global no ha aumentado respecto a periodos anteriores, el informe alerta de que persisten demasiados puntos negros que requieren atención urgente.