La construcción de vivienda nueva en Alicante no da abasto para la demanda pese a estar en registros históricos

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 21 de octubre 2025, 13:09 Comenta Compartir

La construcción de vivienda en la provincia de Alicante se encuentra a pleno rendimiento, con unos niveles que no se veían desde la crisis del ladrillo del año 2008. Y, sin embargo, toda esta oferta no es suficiente aún para contener la demanda, por lo que los precios continúan en ascenso.

Así se desprende de las estadísticas de visados del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante (COATA). La vivienda iniciada en la provincia de Alicante marca un nuevo máximo desde el año 2008, con 9.720 viviendas en el último año. Además, el acumulado del año, con datos a mes de junio, mantenía un crecimiento de 11% respecto al 2024. Pero, con el dato acumulado a septiembre, el crecimiento con respecto al año anterior aumenta hasta el 21%.

Toda esta nueva construcción no frena el incremento de los precios por la vivienda nueva. El coste medio de ejecución por metro cuadrado se ha situado en 576 euros, lo que supone un incremento respecto a los 563 euros de junio, fruto del incremento de materiales y precio de los terrenos. Todo ello, a su vez, repercute en el precio final que pagan los compradores. Respecto a la variación sobre el dato de 2024, se pasa a un incremento del 6,1% con datos a septiembre.

En el análisis elaborado por el colegio, el crecimiento inmobilario en la provincia se asienta en tres áreas: la Vega Baja, las Marinas y el área de Alicante. Sin embargo, «el interior de la provincia y Elche muestran cierta debilidad», ha relatado la presidenta del COATA, Cristina Bordera.

Por comarcas

La Vega Baja mantiene su tendencia positiva con 1.116 viviendas iniciadas este trimestre. Con este dato, son cinco los trimestres seguidos con tendencia creciente de la actividad. La comarcar lleva a un acumulado en los nueve primeros meses del año de 2.823 viviendas, con un incremento del 9% sobre 2024.

El área de Alicante recupera este trimestre la segunda posición con 809 viviendas iniciadas, una cifra que triplica la del tercer trimestre del año pasado (248 viviendas) y un crecimiento del 226%. Destaca, sobre todo, Sant Joan d'Alacant con 587 viviendas. Es el municipio de la provincia con más vivienda iniciada, con el desarrollo del PAI Nou Nazareth de núcleo, con promociones ya entragadas y otras en plena construcción.

Le siguen Torrevieja con 478 y Benidorm con 261. El cuarto puesto es para San Miguel de Salinas con 180 y continúa Pilar de la Horadada con 137; en sexto lugar, Santa Pola con 118 y, en séptimo, Dénia con 111.

En el área de Elche se han iniciado 172 viviendas en el trimestre, un 52% sobre el dato del segundo trimestre y un descenso de un 17% con respecto al del tercer trimestre de 2024. El acumulado del año a mes de septiembre también presenta un descenso con respecto al año pasado, pues con 518 viviendas en lo que va de año la caída es de un 11%.

El interior de la provincia también muestra un comportamiento débil en el trimestre con 123 viviendas, un 18% menos que el segundo trimestre y un 25% frente a las 164 del tercer trimestre del año pasado. Como el área de Elche, acumula dos trimestres con tendencia descendente, y también muestra un descenso en el acumulado del año, del 2%.