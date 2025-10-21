Josep Oliu: «El Sabadell va a seguir siendo el banco de Alicante»

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 21 de octubre 2025, 21:15 | Actualizado 21:25h. Comenta Compartir

«Muy contento». Así se ha mostrado el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en su primera visita a Alicante tras conocerse el fracaso de la OPA de BBVA, en la que tan solo un 25% de los accionistas de la entidad bancaria catalana apoyaron el proceso de compra.

Oliu ha destacado la importancia de este resultado «que nos permite seguir adelante con nuestro proyecto, que es bueno para la sociedad y las empresas». Lo ha hecho en su discurso de apertura de la gala del III y IV Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina, celebrada este martes en el ADDA y que ha reconocido a Claudio Sáez, profesor de la Universidad de Alicante. A la cita han acudido multitud de clientes y accionistas del banco en Alicante, que han recibido al presidente entre grandes aplausos.

El dirigente del banco catalán no ha querido dejar pasar el momento en el estrado para hablar del proyecto en solitario de Banco Sabadell, bautizado como «un proyecto de banco español». Oliu ha destacado la «proximidad» de la entidad bancaria en regiones donde la marca tiene mucha presencia, como Alicante, Murcia o Asturias, a parte de Cataluña.

Ampliar Josep Oliu durante la gala. Shootori

De hecho, el presidente de Banco Sabadell ha reafirmado el compromiso de la entidad con Alicante, a la que ha denominado como su «ciudad de adopción». Oliu ha asegurado que el banco está «intrínsecamente relacionado al empresariado y a la población de la provincia» y ha afirmado rotundamente que «seguiremos siendo el banco de aquí, de Alicante».

En este sentido ha anunciado que estos premios de sostenibilidad marina se entregarán a partir de ahora siempre en Alicante. Si bien las dos primeras ediciones se celebraron en Bilbao y Vigo, desde Banco Sabadell confirman que la ciudad alicantina será a partir de ahora su sede anual.

Apoyo de los accionistas

El presidente de Banco Sabadell también ha querido agradecer a los clientes y accionistas de Alicante «el apoyo que nos han brindado en todo el proceso de defensa de bienestar del banco». En este sentido, en declaraciones a los medios, Oliu ha reafirmado el apoyo «total» del accionariado alicantino: «Aquellos que son clientes y tienen la confianza depositada tanto en el banco como en su papel de accionistas nos han dado un apoyo increíble y clamoroso, y los de Alicante los primeros».

Oliu ha destacado los próximos pasos que seguirá Banco Sabadell en su proyecto en solitario. «Hemos vendido TSB, nuestra filial británica, y hemos redefinido que nuestro proyecto es un bancario a nivel de España en las diferentes regiones».

El presidente de Banco Sabadell ha recordado que las absorciones de otros bancos «a lo largo de las diferentes épocas» ha ayudado a tejer una red de «accionistas y clientes que nos apoyan en cada lugar». En este sentido el dirigente de la entidad bancaria catalana ha vuelto a destacar de manera rotunda que su misión social es «ser el mejor banco de las empresas en cada región donde tenemos presencia».

Compromiso con la sostenibilidad

Durante el transcurso de la gala, en su discurso, Josep Oliu ha querido reseñar el apoyo de Banco Sabadell en materia de sostenibilidad. Para el presidente de la entidad financiera esta «debe ser compatible con la materialización de resultados» y destaca que el banco «ha movilizado más de 68.000 millones de euros desde el 2021 en finanzas sostenibles, superando el objetivo inicial».

Oliu ha indicado que mediante esta financiación «acompañamos a las empresas en su transformación sostenible y soluciones adaptadas a apartados como movilidad sostenible, economía circular o transición ecológica, entre otras».