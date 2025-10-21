El velero más grande del mundo atraca en Alicante: estos son los precios para viajar en el crucero de lujo El buque ha hecho escala en el puerto de la ciudad, siendo su última visita antes de partir a Marruecos y el Caribe

Adrián Mazón Alicante Martes, 21 de octubre 2025, 11:26

El puerto de Alicante ha recibido una lujosa visita este martes. Se trata del atraque del velero más grande del mundo, el Club Med 2, que ha efectuado su última parada en la ciudad -en el muelle de la Terminal de Cruceros- a primera hora de la mañana.

Con esta escala, el Club Med 2 se despide de Alicante hasta la próxima temporada. Este velero navega por el Mediterráneo durante la temporada de verano, antes de partir al mar Caribe para continuar con sus travesías durante los meses de invierno.

Esta ruta, con parada en Alicante, es la penúltima del velero más grande del mundo antes de cruzar el charco partir hacia las Américas. Así, ha atracado en el puerto tras pasar por otras terminales como Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia.

Tras la estancia de un día en el puerto de Alicante, el velero más grande del mundo, el Club Med 2, partirá hacia Cartagena, con el fin de continuar su ruta por el Mediterráneo español. Su trayecto continuará por Puerto Banús, Gibraltar y Málaga.

Durante estas horas de escala, el Club Med 2 ha desembarcado en Alicante con un total de 666 visitantes, entre ellos 328 pasajeros y 338 miembros de la tripulación. Los curceristas se reparten en 164 camarotes de diferentes tamaños distribuidos en sus 187 metros de eslora.

Este crucero cuenta, además, con cinco metros de calado y 2.500 metros cuadrados de velas de color blanco. Y es que este velero, el Club Med 2, además de ser el más grande del mundo, es uno de los más lujosos. La compañía 'Club Med' presume de este barco como su «buque insignia» tras tomar el relevo de su predecesor en 1992.

Precio de un viaje en el Club Med 2

El ambiente del Club Med 2, según relata la propia compañía, es exclusivo. Así lo demuestran también los precios de las travesías en este barco, los cuales oscilan entre los 3.000 y 7.000 euros, según los días, en un camarote superior. En caso de querer contar con una suite, el presupuesto aumenta entre los 2.000 y 4.000 euros adicionales.

La próxima travesía del Club Med 2 por España pasará por Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Safi, Agadir, Arrecife y Las Palmas. Esta ruta se desarrollará entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre, con un precio -con descuento- de 2.955 euros por persona.

Esta tarifa incluye la estancia en un camarote superior de 18 metros cuadrados, ubicado en la cubierta inferior 'Borneo', decorado en carpintería con arquitectura naval. Los servicios propios de la habitación son una cama, un baño con lavamanos, retrete y ducha, además de armario, televisión y minibar.

Entre los servicios de la tarifa destacan el desayuno continental en camarote, una toalla de playa, traslado de equipaje y uso del minibar sin alcohol. Se ofrece también la opción del servicio de lavandería, que entra con cargo adicional.

Así, estos 2.955 euros por persona incluyen también otros servicios del velero más grande del mundo, como el uso de las piscinas instaladas en sus cubiertas de forma gratuita, el acceso a las clases de yoga o fitness y las actividades náuticas.

Eso sí, otras experiencia fuera del precio del camarote son las relacionadas con los servicios de spa, masajes y tratamientos, cuyas tarifas van de los 100 euros a los 670 euros, o las excursiones por los distintos destinos, entre los 55 y 200 euros cada una.