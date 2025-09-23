El castillo de Santa Bárbara de Alicante cobrará entrada solo a los turistas Las nuevas ordenanzas fiscales del Ayuntamiento también incluyen los museos

Con el fin de que el turismo repercuta en el cuidado y mantenimiento del patrimonio de la ciudad de Alicante, el castillo de Santa Bárbara cobrará entrada solo a los visitantes. Así lo ha asegurado este martes la portavoz municipal Cristina Cutanda.

«Desde el Ayuntamiento queremos que los visitantes participen en la conservación del castillo», catalogado como Bien de Interés Cultural BIC, siendo el más visitado de toda la Comunitat.

Por ello, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante trabaja en una nueva ordenanza fiscal pensada para que sean los turistas quienes paguen por subir al castillo, con una tasa que no repercutirá en las personas empadronadas en la ciudad.

Y es que estas entradas permitirán obtener una línea complementaria de ingresos que contribuyan -con «aquello que recibimos»- al sostenimiento del patrimonio de Alicante, a la que se suma «la que ya aportan los alicantinos con sus impuestos».

Asimismo, estas ordenanzas fiscales también incluyen el cobro a turistas en otras instalaciones, según avanzó el Ayuntamiento. Entre ellas, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado, el complejo cultural de Las Cigarreras, el Museo de las Hogueras o el de Belenes.

Esta iniciativa también contempla la puesta en marcha de una tarjeta ciudadana digital que incluiría bonificaciones que van desde la gratuidad a precios reducidos o descuentos especiales. Esta tarjeta ciudadana digital se desarrolla en paralelo.

Críticas a la oposición

La portavoz municipal, Cristina Cutanda, también ha criticado que «la izquierda utilice este informe enviado en aras de transparencia» para manifestar que el Ayuntamiento «impondrá una entrada también a los propios vecinos y vecinas de Alicante», como ha manifestado el concejal de Esquerra Unida, Manolo Copé.

«No sé de dónde han sacado que vamos a cobrar a los alicantinos, no lo pone (en el borrador de la ordenanza fiscal)», ha aseverado Cutanda ante las acusaciones de Copé sobre una supuesta «estrategia global del PP de privatización y afán recaudatorio».