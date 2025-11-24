Las cinco noticias más destacadas de este lunes 24 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este lunes 24 de noviembre.

1 Los plazos de los desahucios de 'inquiokupas' en Alicante alcanzan récord y ya superan el año de espera

El proceso de desahucios por impagos del alquiler se encuentra en máximos de tiempo. Los plazos desde que se pone la demanda hasta el desalojo del 'inquiokupa' ya superan los 15 meses en algunos casos, el nivel más alto registrado hasta la fecha en España, según detallan los últimos datos recogidos por la aseguradora Arrenta Sabseg. Clica aquí para conocer la noticia completa.

2 Cuatro líneas del autobús de Alicante cambian sus recorridos por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento

La peatonalización de la plaza del Ayuntamiento ya ha dejado sus primeras consecuencias en la movilidad de Alicante. Cuatro líneas de autobús han modificado sus rutas habituales debido al corte total al tráfico de este tramo colindante con la calle Altamira. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Rescatan a dos hombres secuestrados en Almoradí tras ser torturados en un descampado

La Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí han logrado rescatar a dos hombres de un cautiverio ilegal. Estos fueron secuestrados y llevados a un descampado de este municipio de Alicante, donde los agresores los maniataron y golpearon con objetos contundentes. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La entrañable atracción que vuelve este año a la feria de Navidad de Alicante y otras novedades

Un año más, la Navidad llega a Alicante cargada de ilusión y actividades para disfrutar de las fiestas en familia. Los villancicos llenarán muy pronto unas calles que se vestirán de gala para celebrar unos de los días más entrañables del año. Y, como no podía ser de otra manera, los alicantinos podrán disfrutar también de la tradicional feria de Navidad. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Vientos de 129 kilómetros por hora sacuden un municipio de Alicante

El viento es el principal protagonista este lunes 24 de noviembre en la provincia de Alicante, donde varios municipios han registrado rachas absolutamente inusuales en unas horas fuera de la alerta. Clica aquí para leer la noticia completa.

