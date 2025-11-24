Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La entrañable atracción que vuelve este año a la feria de Navidad de Alicante y otras novedades

Tere Compañy Martínez

Alicante

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:34

Un año más, la Navidad llega a Alicante cargada de ilusión y actividades para disfrutar de las fiestas en familia. Los villancicos llenarán muy pronto unas calles que se vestirán de gala para celebrar unos de los días más entrañables del año. Y, como no podía ser de otra manera, los alicantinos podrán disfrutar también de la tradicional feria de Navidad.

El multiespacio Rabasa volverá a ser el escenario en el que la luz y el color cobrarán vida con atracciones tan míticas como el Tren de la Bruja, el Pulpo o el Toro, que han acompañado en sus diferentes versiones a varias generaciones de alicantinos. Y no es para menos, porque ir a la feria —en familia, en pareja o con amigos— es una de las tradiciones navideñas que pasa de padres a hijos.

Queda muy poco para poder disfrutar de la Feria de Navidad de Alicante, y los feriantes ya están montando las atracciones en el multiespacio Rabasa, en la calle Jávea de la ciudad. Este próximo 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, se encenderán las luces y la música de los coches de choque comenzará a sonar con su melodía inconfundible. Las atracciones permanecerán abiertas al público hasta el sábado 18 de enero.

Durante casi dos meses, el recinto de la Feria de Navidad de Alicante contará con las atracciones más clásicas —como las norias, los tradicionales coches de choque y los carruseles infantiles—, además de importantes novedades para los más valientes.

Atracciones de la feria de Navidad de Alicante

Además, los visitantes de la Feria de Navidad de Alicante disfrutarán también de una amplia zona de puestos gastronómicos y casetas tradicionales, donde no faltarán los imprescindibles de estas fechas, como el algodón de azúcar, churros recién hechos, gofres, turrones y manzanas caramelizadas.

Pero este año la Feria de Navidad de Alicante contará además con un esperado regreso: una atracción que lleva años acompañando a los alicantinos que se acercan al recinto, pero que en la edición de 2024 no pudo asistir a la cita. Se trata del Ratón Loco, una emblemática montaña rusa que en 2024 fue sustituida por el Jet Star. Sin embargo, este año el pequeño Ratón vuelve a hacer las delicias de los más aventureros con sus giros y bajadas de vértigo.

Y para quienes disfrutan de la adrenalina, este año vuelven atracciones como el Flic Flac —un increíble péndulo que pone boca abajo a los pasajeros y les hace girar 360 grados—. También estará el Rocket, otra para los más valientes, o el Súper Giro.

Estas atracciones compartirán espacio con otras como los coches de choque, los tiovivos o los pasajes del terror, que convierten la feria en una diversión para todos.

Fechas y horarios de la Feria de Navidad de Alicante

La feria estará en Alicante entre el 28 de noviembre y el 18 de enero. siete semanas repletas de actividades y planes. Sin embargo, tendrá horarios diferentes según las fechas. Fuera del periodo de vacaciones escolares, abrirá de viernes a domingo.

Horario de la feria de Navidad de Alicante fuera del periodo de vacaciones escolares

  • Lunes a jueves: cerrado

  • Viernes: de 18 horas a cierre

  • Sábados: de 18 horas a cierre

  • Domingos: de 12 a 14 horas y de 18 horas a cierre

Durante las vacaciones de Navidad, del 20 de diciembre al 6 de enero, la feria abrirá todos los días por la tarde, de 17 horas a cierre, y los domingos y festivos también por la mañana, de 11 a 14 horas.

Horario de la feria de Navidad de Alicante en vacaciones

  • Lunes a sábado: de 17 horas a cierre

  • Domingos y festivos: de 11 a 14 horas y de 17 horas a cierre

