Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cuatro líneas del autobús de Alicante cambian sus recorridos por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento
Cierre al tráfico de la plaza del Ayuntamiento de Alicante. SHOOTORI

Cuatro líneas del autobús de Alicante cambian sus recorridos por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento

Los desvíos se mantendrán hasta la primera semana de enero, dentro de la primera fase de limitar al tráfico esta vía de la ciudad

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

La peatonalización de la plaza del Ayuntamiento ya ha dejado sus primeras consecuencias en la movilidad de Alicante. Cuatro líneas de autobús han modificado sus rutas habituales debido al corte total al tráfico de este tramo colindante con la calle Altamira.

El Ayuntamiento ha activado un plan especial que afecta de lleno a cientos de usuarios diarios de las líneas 2, 12, 21 y 22; que pierden sus actuales recorridos y dejan de ofrecer servicio en distintos puntos de la zona centro de Alicante.

El cambio más significativo lo sufre la línea 12 del autobús de Alicante, que dejará de acceder al entorno del Ayuntamiento. A partir de ahora, terminará su recorrido en la Rambla de Méndez Núñez con la calle San Fernando, punto que también será su nueva parada de inicio. La línea, por tanto, ya no circulará hasta la plaza del Mar.

Las líneas 2, 21 y 22 también verán alterado su recorrido. En sentido Óscar Esplá y La Florida, todas ellas efectuarán parada en la Puerta del Mar, dejando de atravesar la plaza del Ayuntamiento. Desde allí, los autobuses continuarán por Mártires de la Libertad, enlazarán con Ramón y Cajal y subirán por Doctor Gadea hasta llegar a Maisonnave.

Nuevos recorridos del autobús de Alicante. AA

En el caso de la línea 2 del autobús de Alicante, el desvío será más amplio. Tras llegar a Maisonnave, subirá hasta Luceros, para luego descender por los paseos de Federico Soto y Doctor Gadea, e incorporarse a Pintor Lorenzo Casanova para continuar su ruta habitual.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Esto implica que, hasta el próximo 7 de enero de 2026, las líneas 2, 21 y 22 del autobús de Alicante dejarán de circular por la Rambla de Méndez Núñez y por la avenida Alfonso el Sabio.

Será a partir de dicha fecha cuando se activará la segunda fase de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Alicante, a la que solo podrá acceder el transporte urbano, según avanzó la portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda, antes de su cierre definitivo para su transformación a un espacio verde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet activa la alerta amarilla este lunes en la provincia de Alicante
  2. 2 Vientos de 129 kilómetros por hora sacuden un municipio de Alicante horas antes de que la Aemet active la alerta amarilla
  3. 3 La plaza del Ayuntamiento de Alicante se vuelve peatonal para siempre: así cambia el corazón de la ciudad
  4. 4 Los primeros copos de nieve asoman en las montañas de un municipio de Alicante
  5. 5 ¡Aviso a pasajeros! El Tram de Alicante corta el servicio en estas cinco paradas por obras en las vías
  6. 6 Roba el aire acondicionado de un colegio de Alicante y deja su documento de identidad como pista
  7. 7 Un coche arde en plena carretera N-332 de Torrevieja tras ser embestido por detrás
  8. 8 Muere una mujer en un accidente de tráfico en Sax
  9. 9 Huelga de los trenes Iryo entre Alicante y Madrid durante el Black Friday y el puente de diciembre
  10. 10 Detenido por conducir un camión sin carné ni papeles en El Campello y la empresa se expone a una multa de hasta 100.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Cuatro líneas del autobús de Alicante cambian sus recorridos por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento

Cuatro líneas del autobús de Alicante cambian sus recorridos por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento