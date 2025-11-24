Cuatro líneas del autobús de Alicante cambian sus recorridos por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento Los desvíos se mantendrán hasta la primera semana de enero, dentro de la primera fase de limitar al tráfico esta vía de la ciudad

Adrián Mazón Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:12 | Actualizado 13:25h. Comenta Compartir

La peatonalización de la plaza del Ayuntamiento ya ha dejado sus primeras consecuencias en la movilidad de Alicante. Cuatro líneas de autobús han modificado sus rutas habituales debido al corte total al tráfico de este tramo colindante con la calle Altamira.

El Ayuntamiento ha activado un plan especial que afecta de lleno a cientos de usuarios diarios de las líneas 2, 12, 21 y 22; que pierden sus actuales recorridos y dejan de ofrecer servicio en distintos puntos de la zona centro de Alicante.

El cambio más significativo lo sufre la línea 12 del autobús de Alicante, que dejará de acceder al entorno del Ayuntamiento. A partir de ahora, terminará su recorrido en la Rambla de Méndez Núñez con la calle San Fernando, punto que también será su nueva parada de inicio. La línea, por tanto, ya no circulará hasta la plaza del Mar.

Las líneas 2, 21 y 22 también verán alterado su recorrido. En sentido Óscar Esplá y La Florida, todas ellas efectuarán parada en la Puerta del Mar, dejando de atravesar la plaza del Ayuntamiento. Desde allí, los autobuses continuarán por Mártires de la Libertad, enlazarán con Ramón y Cajal y subirán por Doctor Gadea hasta llegar a Maisonnave.

Ampliar Nuevos recorridos del autobús de Alicante. AA

En el caso de la línea 2 del autobús de Alicante, el desvío será más amplio. Tras llegar a Maisonnave, subirá hasta Luceros, para luego descender por los paseos de Federico Soto y Doctor Gadea, e incorporarse a Pintor Lorenzo Casanova para continuar su ruta habitual.

Esto implica que, hasta el próximo 7 de enero de 2026, las líneas 2, 21 y 22 del autobús de Alicante dejarán de circular por la Rambla de Méndez Núñez y por la avenida Alfonso el Sabio.

Será a partir de dicha fecha cuando se activará la segunda fase de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Alicante, a la que solo podrá acceder el transporte urbano, según avanzó la portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda, antes de su cierre definitivo para su transformación a un espacio verde.