Autobuses urbanos de Alicante. AA

Cambios en casi 30 paradas del autobús de Alicante: nuevos recorridos y ajustes en varias líneas por una carrera

La Vía Parque, en la calle Fiestas Populares y Tradicionales, tomará protagonismo por los desvíos del transporte urbano este domingo

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

El transporte urbano de Alicante vivirá este domingo una reestructuración significativa que afectará tanto a la organización general de la red, con modificaciones en casi 30 paradas y en los recorridos habituales de las líneas 5, 12 y 14.

Estos cambios se deben a la celebración de la carrera solidaria contra el cáncer de páncreas, que tomará la ciudad de Alicante a partir de las 10 horas de este domingo.

Eso sí, los desvíos de los autobuses -con destino al Pau 1-Juan Pablo II, Pau 2-La Torreta y San Agustín, y Jesuitas- y la modificación de las 26 paradas afectadas, sobre todo en el barrio de San Blas, se harán efectivos a partir de las 7 horas y hasta el fin del evento.

Líneas 5 y 12: cambios de paso por San Blas

Las líneas 5 y 12 del autobús de Alicante modificarán su trayecto al cruzar los bajos del Puente Rojo. En lugar de entrar a San Blas por su itinerario habitual, cruzarán la calle Médico Ricardo Ferrer y recorrerán el PAU 1, bordeando la zona del futuro parque central.

La línea 12 mantendrá su itinerario habitual dentro del Pau 1-Juan Pablo II, recuperando el recorrido estándar tras pasar por la avenida Médico Ricardo Ferrer.

Cambios de paradas y desvíos del autobús de Alicante. VECTALIA

Sin embargo, la línea 5 del Autobús de Alicante tras recorrer esta avenida tomará la intersección con calle Fiestas Populares y Tradicionales para descender por la avenida Cardenal Francisco Álvarez hacia la rotonda Francisca Aguirre del Pau 2-La Torreta.

Desde ahí accederá a San Agustín por la avenida Ciudad de Matanzas. El regreso al centro se realizará por Deportista Isabel Fernández, enlazando nuevamente con Fiestas Populares y Tradicionales y volviendo al itinerario habitual bajo el Puente Rojo.

Línea 14: desvío por Médico Ricardo Ferrer y Jaime I

La línea 14 del autobús de Alicante también modificará su acceso a la zona norte. Tras cruzar el Puente Rojo, subirá por Médico Ricardo Ferrer, girará hacia Fiestas Populares y Tradicionales y continuará por la avenida Jaime I hasta la glorieta del Gestor Administrativo. Desde calle Teulada, recuperará su trayecto habitual hacia la Gran Vía.

