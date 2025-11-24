Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Detención de los presuntos secuestradores de Almoradí.
Detención de los presuntos secuestradores de Almoradí. GC

Rescatan a dos hombres secuestrados en Almoradí tras ser torturados en un descampado

La Guardia Civil y la Policía Local han detenido a tres hombres como presuntos autores del rapto mientras buscan a otro individuo que consiguió huir

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:18

Comenta

La Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí han logrado rescatar a dos hombres de un cautiverio ilegal. Estos fueron secuestrados y llevados a un descampado de este municipio de Alicante, donde los agresores los maniataron y golpearon con objetos contundentes.

Además del rescate de las víctimas, ambos cuerpos han procedido a la detención de tres hombres de 20,28 y 44 años como presuntos autores del secuestro y agresión. Además, la Guardia Civil busca a un cuarto individuo identificado que huyó instantes antes de la llegada de los agentes.

Detención de los presuntos secuestradores de Almoradí. GC

Los hechos se remontan a última hora de la tarde del 31 de octubre, cuando la Benemérita recibió el aviso de unos vecinos que vieron cómo los presuntos agresores obligaron a entrar al vehículo a las víctimas. Por ello, se activó un dispositivo urgente en colaboración con la Policía Local de Almoradí.

Al parecer, los presuntos autores interceptaron por separado a las dos víctimas en distintos puntos de este municipio. Tras maniatarles e introducirles por la fuerza en un vehículo, los trasladaron a una zona apartada de la localidad, donde les propinaron golpes y amenazaron.

Torturados en un descampado

Los agentes, durante el rastreo por la zona rural de Almoradí, localizaron el vehículo, además de escuchar los gritos de auxilio de las víctimas. Se hallaban en un descampado, al que accedió la patrulla de inmediato.

Los presuntos autores del secuestro se vieron sorprendidos por la Guardia Civil y la Policía Local en plena agresión y tortura a las víctimas. Por ello, fueron detenidos 'in fraganti' mientras los liberados fueron atendidos por personal sanitario al presentar múltiples lesiones.

¿Una represalia?

La Guardia Civil señala que los primeros indicios de este secuestro apuntan a una posible represalia tras un robo cometido días antes. Los tres detenidos, tres hombres de 20, 28 y 44, a los que se les imputan los delitos de detención ilegal, lesiones y amenazas graves con arma blanca y objeto peligroso, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción número dos de Orihuela en funciones de guardia.

Asimismo, desde la Benemérita recuerdan que ningún conflicto puede resolverse mediante represalias o acciones violentas, ya que este tipo de conductas constituyen delitos graves que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Ante cualquier delito o sospecha, es fundamental acudir lo antes posible a presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

