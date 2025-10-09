Las cinco noticias más destacadas de este jueves 9 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Una viandante se intenta refugiar de la tromba de agua bajo un paraguas en Alicante.

Todo Alicante Alicante Jueves, 9 de octubre 2025, 22:25 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este jueves 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana.

1 Alicante espera la alerta roja con más de 120 litros acumulados en puntos del interior de la provincia

La provincia de Alicante ha vivido un 9 d'Octubre marcado por un fuerte temporal de lluvias y viento que ha provocado numerosas incidencias a lo largo del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado la alerta al nivel rojo para este viernes, el máximo en la escala de avisos, especialmente en el litoral sur de la provincia, donde se espera un acumulado de hasta 180 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. Clica aquñi para leer la noticia completa.

2 El Barranco de las Ovejas de Alicante se convierte en un río

El Barranco de las Ovejas se ha convertido en un río con las lluvias caídas esta mañana de jueves en Alicante. El acumulado en la ciudad de Alicante supera ya los 60 litros por metro cuadrado, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), y ha causado inundaciones en determinados puntos, tanto del casco urbano como de las afueras. Clica aquí para ver el vídeo.

3 Los bomberos realizan cerca de 150 intervenciones en la provincia de Alicante por el temporal de lluvias y viento

El episodio de lluvias intensas y fuertes vientos que afecta este jueves a la provincia de Alicante ha obligado al Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante a realizar cerca de 150 intervenciones desde las 11:28 horas de la mañana, y las llamadas por emergencias siguen sucediéndose en distintas zonas del territorio. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La tormenta obliga a cancelar 12 vuelos y desviar siete llegadas en el aeropuerto de Alicante-Elche

El fuerte temporal de lluvias y viento que azota la provincia de Alicante desde la mañana de este jueves no solo está generando incidencias en las carreteras y núcleos urbanos, sino que también ha afectado al tráfico aéreo. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 La zona azul de Alicante será gratis este viernes

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido suspender este viernes la zona azul en toda la ciudad. De este modo, el servicio de aparcamiento regulado, conocido como ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento), no se tendrá que pagar ni habrá límite de aparcamiento. Esta medida se toma «con el objetivo de evitar desplazamientos y movimientos de vehículos en plena situación de alerta roja meteorológica por lluvias«, indican fuentes municipales. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.