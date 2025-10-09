La zona azul de Alicante será gratis este viernes

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 9 de octubre 2025, 17:04 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido suspender este viernes la zona azul en toda la ciudad. De este modo, el servicio de aparcamiento regulado, conocido como ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento), no se tendrá que pagar ni habrá límite de aparcamiento. Esta medida se toma «con el objetivo de evitar desplazamientos y movimientos de vehículos en plena situación de alerta roja meteorológica por lluvias«, indican fuentes municipales.

«Es una medida dirigida a reforzar la seguridad en la vía pública, a minimizar los desplazamientos en coches particulares y a evitar que el personal controlador de la ORA tenga que estar a pie de calle en esta situación de riesgo meteorológico», ha explicado el alcalde, Luis Barcala.

Esta medida se une a la suspensión de toda la actividad municipal, salvo los servicios esenciales, y el cierre de las instalaciones del Ayuntamiento hasta la medianoche del viernes ordenada por Barcala tras reunir este jueves al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) con motivo de la alerta roja meteorológica decretada por Aemet y Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Por tanto, este viernes 10 se suspende toda actividad en instalaciones y servicios municipales, a excepción de los servicios especiales y de emergencia. El Debate sobre el Estado de la Ciudad se aplaza a las 17.00 del próximo lunes y se suspenden todas las citas previas programadas, que serán reasignadas de inmediato sin necesidad de una nueva petición. También se cancelan todas las asistencias y atenciones presenciales y se activan todos los servicios que operar en modo remoto o mediante teletrabajo.

En cuanto a las instalaciones públicas municipales, se cierran las bibliotecas, museos, el servicio de atención ciudadana del SAIC, los centros sociales, de mayores y socioculturales y el Castillo de Santa Bárbara, así como las instalaciones y complejos deportivos y parques y jardines. Del mismo modo, se prohíbe el baño en las playas y se cierra la de La Albufereta por su proximidad al barranco.

Al mismo tiempo, quedan canceladas todas las licencias municipales concedidas para la celebración de actividades al aire libre o en instalaciones a cubierto y se recomienda la suspensión de toda actividad privada al aire libre, así como las competiciones oficiales o federadas en instalaciones que no sean de titularidad municipal.