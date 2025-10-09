La tormenta obliga a cancelar 12 vuelos y desviar siete llegadas en el aeropuerto de Alicante-Elche Las intensas lluvias y rachas de viento dificultan el aterrizaje en el aeródromo alicantino

Alejandro Hernández Alicante Jueves, 9 de octubre 2025, 17:00 | Actualizado 17:42h.

El fuerte temporal de lluvias y viento que azota la provincia de Alicante desde la mañana de este jueves no solo está generando incidencias en las carreteras y núcleos urbanos, sino que también ha afectado al tráfico aéreo.

Según ha confirmado Aena, de los 375 vuelos programados para este viernes, 12 han sido cancelados -seis llegadas y sus correspondientes salidas- y siete vuelos de llegada han tenido que ser desviados a otros aeropuertos por las condiciones meteorológicas.

Las maniobras de aproximación se han visto comprometidas por la baja visibilidad y las intensas rachas de viento, lo que ha obligado a reprogramar las llegadas hacia otros aeropuertos alternativos por seguridad, aunque no se han producido incidencias mayores ni situaciones de riesgo.

Este incidente se suma al conjunto de incidencias que el temporal está dejando en la provincia, donde los bomberos ya han tenido que intervenir en más de 120 ocasiones por inundaciones, filtraciones y vehículos atrapados por la lluvia.