La avenida de Elche, inundada, a su paso por El Palmeral. X

Los bomberos realizan más de 120 intervenciones en la provincia de Alicante por el temporal de lluvias y viento

Elche, la localidad más afectada, acumula cerca de 40 actuaciones por parte del Consorcio Provincial

Alejandro Hernández

Alicante

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:39

El episodio de lluvias intensas y fuertes vientos que afecta este jueves a la provincia de Alicante ha obligado al Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante a realizar más de 120 intervenciones desde las 11:28 horas de la mañana, y las llamadas por emergencias siguen sucediéndose en distintas zonas del territorio.

En una primera fase del operativo, se han atendido 52 servicios, principalmente entre las 11:30 y las 14:00 horas, con especial incidencia en las comarcas de L'Alacantí y Bajo Vinalopó. Sin embargo, en las horas posteriores, la situación se ha agravado y se han sumado unas 70 nuevas actuaciones, lo que eleva la cifra total de intervenciones a 122, según ha informado el Consorcio.

En esta segunda tanda, el Bajo Vinalopó se ha convertido en la comarca más afectada, seguido por otras como la Vega Baja, la Marina Baja y L'Alacantí, aunque con menor incidencia.

Por municipios, Elche ha concentrado cerca de 40 actuaciones, consolidándose como la localidad con más incidencias registradas. Le siguen Orihuela con 9 intervenciones y San Vicente del Raspeig con 4. En total, el Consorcio ha actuado en 15 municipios distintos en esta segunda fase de emergencias.

Las intervenciones están siendo principalmente por achiques de agua en garajes, sótanos y viviendas, así como por filtraciones y vehículos atrapados por acumulaciones de agua que no pueden continuar la marcha.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos se insiste en extremar la precaución, evitar circular por zonas inundadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles avisos meteorológicos. El dispositivo de emergencia continúa activo y en alerta, ya que las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas.

