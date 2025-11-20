Las cinco noticias más destacadas de este jueves 20 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este jueves 20 de noviembre.

1 Alicante y Valencia estarán conectadas en 50 minutos por Alta Velocidad durante 2027

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este jueves que en 2027 se culminará la conexión en ancho estándar de las tres capitales de la Comunitat Valenciana, lo que permitirá conectar Valencia y Alicante por alta velocidad en menos de una hora y 30 minutos hasta Murcia. Además, supondrá también conexiones con otras ciudades importantes como Orihuela y Elche. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Un coche vuelca en un punto de Alicante cuya peligrosidad ya había sido advertida por los vecinos

Un coche ha volcado este jueves sobre las 17:30 horas en el carril de incorporación desde la calle Isla de Corfú hacia la Vía Parque, uno de los tramos cuya peligrosidad ha sido denunciada en numerosas ocasiones por los vecinos del PAU 2. El siniestro ha obligado a cortar parcialmente la circulación hasta la retirada del turismo. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Operan de urgencia a un menor apuñalado por su compañero de instituto en Torrevieja

Un menor de 16 años ha tenido que ser ingresado y operado de urgencia este miércoles a causa de un apuñalamiento por parte de otro joven en Torrevieja. Según ha podido conocer TodoAlicante, la víctima, de 16 años, acudió poco después de los hechos a urgencias del Hospital de Torrevieja, sobre las 15 horas. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 El ejército de ángeles custodios de la Navidad aterriza en Alicante

La Navidad ya sobrevuela la ciudad de Alicante. Así se ha podido ver a lo largo de esta mañana con la llegada del ejército de ángeles custodios que ha comenzado a tomar posiciones para anunciar las fechas más especiales del año. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 El buque de guerra francés 'Jacques Chevallier' escala en Alicante mientras dura un ejercicio conjunto con la Marina Real de Marruecos

El puerto de Alicante ha recibido una sorprendente visita este jueves, con el atraque del buque de guerra 'Jacques Chevallier' de la Marine Nationale francesa. Clica aquí para leer la noticia completa.

