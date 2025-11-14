Tres detenidos por el homicidio de un joven sueco en Torrevieja al que arrastraron con el coche tras robarle el móvil Los presuntos autores, de 21 y 22 años, pertenecen a un grupo criminal especializado en sustraer teléfonos de manera violenta | La víctima falleció cuatro días después en el hospital de Elche

La Guardia Civil y la Policía Nacional de Alicante han conseguido dar con los tres presuntos responsables del homicidio de un joven ciudadano sueco en Torrevieja. El hombre, de 30 años, fue asaltado de madrugada por estos tres individuos de 21 y 22 años, robándole el móvil y arrastrándolo varios metros con el coche por la calle, hasta que la víctima impactó contra unos contenedores, falleciendo días más tarde en el hospital.

Dos de los detenidos han ingresado en prisión, mientras que el tercero ha quedado en libertad con medidas cautelares, según informan ambos cuerpos de seguridad en un comunicado conjunto. Los jóvenes, con numerosos antecedentes, se ocultaban en un barrio de Alicante conocedores del crimen realizado y pertenecían a una organización criminal que se dedicaba a asaltar a personas para robar el teléfono.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre en una calle céntrica de Torrevieja, donde una pareja caminaba cuando fue abordada por los integrantes de un turismo, que se detuvo a la misma altura que ellos para preguntarles por la ubicación desde el interior del coche. Una vez captada la atención, uno de los asaltantes le solicitó al hombre que les mostrara una ubicación en su teléfono móvil y, aprovechando que este se aproximaba y puso el terminal a su altura, se lo arrebataron.

En ese momento emprendieron la huida en el coche, arrastrando al hombre con el vehículo varios metros hasta impactar contra unos contenedores y abandonándolo herido en el suelo mientras su pareja pedía ayuda. El joven sueco, de 30 años, fue trasladado al hospital de Elche, donde falleció cuatro días después como consecuencia del brutal ataque.

La Benemérita realizó una meticulosa inspección ocular en el escenario del suceso, donde tomó detalladas manifestaciones a los testigos, situando a los sospechosos entre los miembros de un grupo criminal asentado en un barrio de la ciudad de Alicante. Así, en una ardua investigación que ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja, que ha contado con la estrecha colaboración del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Norte de la Policía Nacional, se pudo identificar y localizar a los presuntos autores.

Estos permanecían ocultos, tratando de eludir la acción de la justicia. Gracias a una intensa labor de investigación, dos de ellos fueron ubicados y detenidos el día 10 de noviembre, y el tercero el día 12. Los implicados contaban con numerosos antecedentes por robos con violencia siguiendo el mismo modus operandi. Uno de los ocupantes del coche solicitaba a la víctima que le mostrase la ubicación, arrebatándoselo cuando estaba a su alcance, momento en el que el conductor iniciaba la marcha bruscamente, empleando violencia si era necesario, indican fuentes policiales.

Se les imputan los presuntos delitos de homicidio, robo con violencia, pertenencia a grupo criminal, omisión del deber de socorro y contra la seguridad vial. El pasado 13 de noviembre, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante en funciones de guardia, que decretó prisión provisional para dos de ellos y libertad con medidas cautelares para el tercero.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido trasladadas al Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja, órgano que entiende de la causa.