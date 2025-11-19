Novedades de la Navidad en Alicante: un ángel se muda de barrio y brota otro árbol gigante Los trabajos de construcción de la Estación Central obligan a cambiar el emplazamiento de una figura a la zona de playas

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:09

La Navidad también llega a Alicante con cambios y novedades, en cuanto a decoración y ornamentos se refiere. Es el caso de unos los ángeles monumentales que custodian la ciudad, el cual ya prepara las maletas para cambiar de ubicación.

Se trata del ángel que, desde 2023, se instala en la terminal de tren de Alicante. Debido a las obras de construcción de la futura Estación Central, esta monumental figura surcará, de nuevo, los cielos para instalarse en La Albufereta.

Con la llegada de este ser, la zona de playas acogerá por primera vez uno de estos motivos navideños, a instalar en la rotonda ubicada entre las avenidas Condomina y Costablanca, frente a la parroquia de Santiago.

El resto de ángeles custodios se desplegarán por sus emplazamientos habituales, como son el paseo central de la avenida General Marvá, la rotonda del Gestor Administrativo -donde una ráfaga de viento volcó una de las figuras el pasado año-, la plaza San Cristóbal, la rotonda de Gran Vía y la plaza de toros.

Estos seis ángeles son obra de los artistas foguerers Lorenzo Santana y Javier Gómez Morollón. Las medidas de estas seis piezas cuentan con una media de ocho metros de altura.

Nuevo árbol de Navidad en Canalejas

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha destacado que una de las novedades de esta Navidad es la instalación de un árbol de 13 metros de altura en el paseo de Canalejas de Alicante, que será otra de las atracciones navideñas.

La plaza de toros también se convertirá en el escenario de los 'Tardeos Navideño'. Habrá música en directo, DJ, y animación. Ofrecerá este servicio del 4 al 31 de diciembre, de jueves a domingo. Además, el 8 y el 24 de diciembre.