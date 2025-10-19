Las cinco noticias más destacadas de este domingo 19 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

El helicóptero de la Guardia Civil durante el dispositivo de búsqueda del alicantino desaparico, hallado sin vida este domingo.

Alicante Domingo, 19 de octubre 2025

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este domingo, 19 de octubre.

1 La Guardia Civil encuentra en el pantano de Tibi el cadáver del alicantino desaparecido el viernes

Los peores presagios se han cumplido. La Guardia Civil ha hallado este domingo el cuerpo sin vida del alicantino de 49 años desaparecido el viernes en aguas del pantano de Tibi. Efectivos caninos del servicio cinológico del Instituto Armado han localizado el cadáver sobre las 19 horas, según ha podido conocer TodoAlicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Alicante elige la mejor coca de mollitas en un día para la historia: un récord de 108 metros

Alicante vivió este sábado una jornada histórica en torno a uno de sus productos más emblemáticos: la coca de mollitas. El concurso celebrado en la avenida de la Constitución reunió a más de 10.000 personas para elegir la mejor coca de mollitas de la ciudad y batió un récord con una de 108,2 metros de longitud, según la certificación notarial. Clica aquí para conocer la mejor coca de mollitas de Alicante.

3 La limitación de horarios en el Barrio divide a vecinos y empresarios de Alicante

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó este martes la declaración de varias calles del Casco Antiguo de Alicante como Zona Acústicamente Saturada (ZAS). La decisión implica limitación de horarios de bares y discotecas, así como como reducción de la cantidad de mesas en las terrazas. Las medidas han vuelto a enfrentar a vecinos y empresarios en pleno corazón histórico de la ciudad. Los primero ven cumplidas sus reclamaciones, los segundos la califican de «injusta» y «dañina». Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Juventud y cáncer de mama: «Sientes que no encajas. La figura que se crea de la enferma no eres tú»

Amanda y Nerea se conocieron en la sala de espera de un hospital. Su condición de veinteañeras hacía que se encontraran en un ambiente extemporáneo para ellas, rodeadas de mujeres de mayor edad. «Hay una chica que también empieza hoy, con tu edad, mismo tipo de cáncer, todo igual», le dijo el oncólogo a Nerea. Ambas eran pacientes de cáncer de mama, una enfermedad que les llegó demasiado pronto. «Al principio se nos retrasó el diagnóstico por la edad. En los cribados, a nuestra edad, no entramos. Pero esto está cambiando; cada vez hay más casos jóvenes», explica Amanda. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Interior reconoce que un policía se extralimitó al causar la muerte de un joven reducido en Elche

El Ministerio del Interior ha reconocido «extralimitación» de un agente de Policía Nacional que, junto a otros tres compañeros más, redujo a un joven de Elche en agosto de 2017, al que presionó el cuello mientras estaba boca abajo, engrilletado de pies y manos, y falleció. «Hay nexo causal existente entre el actuar administrativo y el resultado de muerte», sostiene. Clica aquí para leer la noticia completa.

