La limitación de horarios en el Barrio divide a vecinos y empresarios de Alicante La declaración del Casco Antiguo como Zona Acústicamente Saturada vuelve a enfrentar a los sectores afectados tras su puesta en marcha

Tere Compañy Martínez Alicante Domingo, 19 de octubre 2025, 07:14 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó este martes la declaración de varias calles del Casco Antiguo de Alicante como Zona Acústicamente Saturada (ZAS). La decisión implica limitación de horarios de bares y discotecas, así como como reducción de la cantidad de mesas en las terrazas. Las medidas han vuelto a enfrentar a vecinos y empresarios en pleno corazón histórico de la ciudad. Los primero ven cumplidas sus reclamaciones, los segundos la califican de «injusta» y «dañina».

«Por primera vez se ha tomado una medida real»

Desde la Asociación de Vecinos Laderas del Benacantil, su presidente, Joaquín Gangoso, ha valorado la declaración de forma «muy positiva». «Por primera vez en veinte o treinta años se ha tomado una medida real. En este tiempo no ha habido ningún partido político que haya hecho algo para resolver el problema del ruido», ha afirmado.

Gangoso ha recordado que el Ayuntamiento ha aplicado la normativa «basándose en mediciones objetivas de contaminación acústica realizadas durante más de tres semanas».

«Esta reducción de horarios —que según explica solo afecta a pubs— permitirá que quienes vivimos o visitamos el barrio podamos descansar con normalidad. Además, puede abrir paso a un cambio en el modelo de negocio, con más espacios de restauración y comercios que beneficien al conjunto de la ciudad», ha señalado.

El portavoz vecinal también ha querido agradecer a la actual administración «haber tenido el valor de dar este paso» y ha expresado su deseo de que «la aplicación sea efectiva y se lleve a cabo cuanto antes».

El ocio anuncia medidas judiciales

En el lado opuesto, la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) ha mostrado su total rechazo a la declaración de ZAS. Su presidente, Javier Galdeano, ha criticado la falta de diálogo y la «ausencia total de respuesta» a las alegaciones presentadas por el sector.

«Era algo esperado, pero lo que no entendemos es que no haya habido ni una sola conversación para buscar alternativas. No se ha atendido ninguna de nuestras propuestas, y eso nos obliga a judicializar el proceso para defender nuestros intereses», ha afirmado Galdeano.

Horarios De actividad dentro de los locales . Las noches de domingo a jueves, hasta las 0.30 horas. Las noches de viernes, sábado y vísperas de festivo hasta la 1 horas.

Terrazas y veladores. Horario de 8 a medianoche con carácter general. Durante los meses comprendidos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, los viernes, sábados y vísperas de festivos, se ampliará en media hora, siendo posible la ocupación del dominio público local con mesas y sillas en horario de 8 horas a 00.30 horas.

Discotecas. El horario máximo de cierre será las noches de domingo a jueves, hasta la 1 horas. Las noches de viernes, sábado y vísperas de festivo hasta las 3 horas.

El portavoz de Alroa ha lamentado que «se cargue la responsabilidad en los empresarios cuando el verdadero problema es de orden público fuera de los locales al que tiene que dar respuesta los cuerpos de seguridad y el Ayuntamiento». El representante de los hosteleros ha afirmado que si las medidas que ahora se plantean de refuerzo de la presencia policial en la zona se hubieran tomado antes «no estaríamos en esta situación y no habría hecho falta tomar medidas tan drásticas. Ahora dicen que lo harán, pero ya es tarde».

Galdeano ha denunciado además que la declaración de ZAS «pone en riesgo la supervivencia de una zona que ha sido un emblema del ocio y la restauración alicantina durante tres décadas». «El Casco Antiguo se recuperó gracias al ocio y la hostelería, y ahora se nos trata como los culpables. Parece que hay intereses ocultos que desconocemos», ha señalado con dureza.

El eterno debate entre el descanso y la economía

La declaración de la ZAS ha avivado el debate que divide desde hace años al Casco Antiguo de Alicante: el equilibrio entre el derecho al descanso y la dinamización económica del barrio. Mientras los vecinos confían en que esta medida marque un punto de inflexión, los empresarios alertan del riesgo de «volver al abandono» que sufría la zona en los años 80 si el ocio nocturno desaparece.

Estas medidas son las primeras en aplicar en la ciudad, pero en pleno proceso de tramitación está también la ZAS del entorno de Castaños. Desde el equipo de gobierno anunciaron que su tramitación tras la presentación de enmiendas seguiría cauces diferentes para poder adaptarse a las necesidades y particularidades de cada zona.